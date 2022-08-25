نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وتوزيع المجموعات ، قد اثار الاهتمام من قبل العديد من الأفراد حول العالم لمعرفة القرعة التي تتعلق بالمباريات الخاصة بالفرق التي مشتركة للعب داخل الدوري ، حيث هنالك العديد من الشخصيات التي تسعى جاهدة للتعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وتوزيع المجموعات ، مما يجعل ، و تعتبر من اللحظات المهمة من أجل تحديد الخصوم في الدوري ، تابعوا معنا .

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

جرت اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 قرعة الدور الأول من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية والتي قسمت المجموعات إلى ثماني مجموعات (A – B – C – E – F – G). – ح)، وتم إجراء القرعة. من بين 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى أربعة أوعية، تضم كل رهان ثمانية فرق، وفقًا لترتيبهم وفقًا لتقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتم تقسيم الفرق إلى الأواني على النحو التالي

# الوعاء الأول الوعاء الثاني الوعاء الثالث الوعاء الرابع أسماء الأندية بالترتيب حسب تقييم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ريال مدريد

فرانكفورت

مدينة مانشستر

انتر ميلان

بيرن ميونيخ

باريس سان جيرمان

بورتو

اياكس امستردام ليفربول

تشيلسي

برشلونة

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

إشبيلية

ليسبرغ

نوتنغهام بوروسيا دورتموند

سالزبورغ

شاختار دونيتسك

انتر

نابولي

بنفيكا

سبورتنج لشبونة

ليفركوزن اخطار

دينامو زغرب

مرسيليا

كوبنهاغن

كلوب بروج

سلتيك

بلزن

مكابي حيفا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

استضافت مدينة اسطنبول في تركيا، مساء اليوم الخميس، وفد الاتحاد الأوروبي المشرف على انسحاب مرحلة المجموعات من منافسات دوري القارة العجوز، للحصول على لقب أقوى دوري في العالم، والذي يشهد هذا العام غياب عملاق اللقب. مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي لحمل كأس ذو أذنين، ومن المقرر أن تستضيف اسطنبول المباراة النهائية للبطولة خلال الموسم المقبل، بدأ سحب القرعة الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8 مساءً. بتوقيت أبوظبي، وبث الحفل على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورت الإخبارية وبعض القنوات الأجنبية التي حصلت على حقوق التأليف والنشر.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وتوزيع المجموعات

وجرت قرعة الدور الأول من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 م، حيث قسمت المجموعات إلى ثماني مجموعات بحسب الترتيب التالي

المجموعة (الأولى) “أياكس أمستردام – ليفربول – نابولي – رينجرز”

المجموعة (ب) “بورتو – أتلتيكو مدريد – ليفر كوزون – كلوب جروج”.

المجموعة (ج) بايرن ميونخ – برشلونة – إنتر ميلان – بلزن.

المجموعة (د) فرانكفورت – توتنجهام – سبورتنج لشبونة – مرسيليا.

المجموعة الخامسة إنتر ميلان – تشيلسي – سالزبورج – دينامو زغرب.

المجموعة السادسة “ريال مدريد – لايبزيج – شاختار دونيتسك – سيلتيك.”

المجموعة (السابعة) “مانشستر سيتي – إشبيلية – بوروسيا دورتموند – كوبنهاغن”.

المجموعة الثامنة “باريس سان جيرمان – يوفنتوس – بنفيكا – مكابي حيفا”.

جدول مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً عن موعد انطلاق منافسات دور المجموعات، في وقت سابق من أجل إجراء القرعة النهائية، بحسب كل المجموعات، على النحو التالي

الجولة الأولى تقام يومي 6 و 7 سبتمبر 2022 م.

الجولة الثانية تقام يومي 13 و 14 سبتمبر 2022 م.

الجولة الثالثة تقام يومي 4 و 5 أكتوبر 2022 م.

الجولة الرابعة تقام يومي 11 و 12 أكتوبر 2022 م.

الجولة الخامسة تقام يومي 25 و 26 أكتوبر 2022 م.

الجولة السادسة تقام في اليومين الأول والثاني من شهر نوفمبر 2022 م.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 وتوزيع المجموعات ، قد تعرفنا على نتائج القرعة الخاصة بدوري ابطال أوروبا والذي اعلنة عنها خلال الأوقات الأخيرة ، وتم تحديد الفرق المنافسة حسب التصنيفات الخاصة باتحاد الكرة الأوروبي .