نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1443 1444 .. “الآن” رَابِطْ الاستعلام عن نتائج قبول المترشيحن عبر موقع أبشر للتوظيف

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 – 1444. نعرف تفاصيلها من خلال هذا التقرير على موقع ثقافني. يرغب العديد من الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الاستفسار عن نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية نتائج تأهِيْل ضباط الجامعة فِيْ الطابق 52. للعام الدراسي 1444 هـ فِيْ كلية الملك فهد الأمنية. وفِيْ السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الاستفسارات حول نتائج القبول تتم عبر موقع التوظيف أبشر.

نتائج مدرسة الملك فهد الأمنية

بحسب بيان رسمي صادر عن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية. تم ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر. وأوضح من خلالها إعلان نتائج كلية الملك فهد الأمنية للطلبة الذين سبق لهم التقدم بطلب للالتحاق بالكلية للعام الدراسي الجديد 1443-1444. والخطوة التالية هِيْ ة أسماء المقبولين بالحضور بمقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

إعلان عن نتائج المرشح للقبول المبدئي لدورة تأهِيْل ضابط الكلية رقم (52) لحاملي شهادة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، على الرَابِطْ https//t.co/nkIBBsN7om. pic.twitter.com/NVH3NaLsaZ – كلية الملك فهد الأمنية (KSA_KFSC) 18 يوليو 2022

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443-1444

بعد ذلك سنناقش معكَمْ كيفِيْة التحقق من نتائج القبول بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443-1444، وذلك بتطبيق الخطوات التالية

فِيْ البداية اذهب إلى موقع عمل أبشر

فِيْ الخطوة التالية، انقر فوق صفحة “القبول الموحد”.

بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة المتعلقة بعملية عرض النتائج والتي تتضمن رقم التعريف والاسم.

ثم انقر فوق الزر “عرض”. ثم ستظهر نتائج قبولك.

فِيْ الخطوة الأخيرة، يجب عليك طباعة الإشعار لتتمكن من حضور امتحانات القبول بالجامعة معه.

قد تكون مهتمًا أيضًا بالاستشارة شُروطْ قبول كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة 1443-1444 يتضمن توضيح جميع الشُروطْ والمستندات المطلوبة للتسجيل.

المستندات المطلوبة للتقديم لكلية الملك فهد الأمنية 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية والشؤون العسكرية المستندات المطلوبة للتقدم إلى كلية الملك فهد الأمنية، والتي تتضمن ما يلي

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية.

نسخة من بطاقة الهُوية الوطنية.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

نسخة من السجل الأكاديمي للطالب.

نسخة من الترجمة الأجنبية لكشف درجات الطالب.

كيفِيْة الاتصال بكلية الملك فهد الأمنية

طورت كلية الملك فهد الأمنية عدة طرق للتواصل حول الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بعملية القبول والتسجيل بالكلية. حيث خصصت المدرسة خدمة عملاء مخصصة لـ “إدارة القبول والتسجيل”. لتلقي استفسارات الطلاب. وهُو ما يلي