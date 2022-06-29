نتائج نظام نور برقم الهُوية فقط 1443 الفصل الثالث

نتائج نظام نور برقم الهُوية 1443 فقط فِيْ النصف الثالث، أطلقت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة نظامًا إلكترونيًا يساعد فِيْ تقديم خدمات نور التعليمية باستخدام رقم الهُوية ونتساءل كيف.

نظام الإضاءة الإلكتروني

يعد نظام نور التعليمي أحد المشاريع التعليمية التي تدعم رؤية المملكة لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين إلى خدمات رقمية يمكن استخدامها بسهُولة وببساطة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مؤسسة تعليمية.

نتائج نظام نور برقم الهُوية 1443 فقط النصف الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن نتائج الفصل الدراسي الثالث يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، بدخولها نظام نور للتعليم الإلكتروني، حيث أتاحت الحصول على النتائج بإدخال رقم الهُوية أو عن طريق ولي الأمر. الحساب.

ابحث عن نتائج نظام نور برقم الهُوية الفصل الثالث 1443

يتم البحث عن نتائج الشوط الثالث من خلال الخطوات التالية

افتتاح بوابة نظام نور الإلكتروني “”.

قم بتدوين رقم هُوية الطالب.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

املأ رمز التحقق المرئي فِيْ الحقل المناسب.

التوجّه إلى خدمة “نتائج الطلاب”.

أدخل جميع البيانات الشخصية التي يطلبها الطالب (مرحَلْة الدراسة، فصل الطالب).

حدد قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

انقر فوق علامة التبويب “إخطار نتائج الطلاب”.

سيتم عرض نتائج الطلاب للفصل الدراسي للطالب.

خطوات التسجيل من خلال نظام نور 1443

يتم إنشاء حساب من خلال نظام نور الإلكتروني للطالب بالخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى نظام نور التعليمي “”.

حدد التسجيل لوالدك الجديد.

سجل رقم تسجيل ولي الأمر.

أدخل اسم المستخدم فِيْ المكان المناسب.

اضغط على الكلمة التالية.

تأكد من أن المستخدم جديد.

قم بتضمين جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من خلال النظام.

انقر فوق رمز التالي.

استكَمْال جميع إجراءات التسجيل من خلال النظام.

إرفاق كافة بيانات الحساب عبر الرسائل القصيرة.

طرق التواصل مع نظام نور التعليمي

تُستخدم إحدى طرق الاتصال التالية لإرسال الأسئلة والشكاوى إلى نظام نور التعليمي

الرقم الموحد يتم الاتصال من خلال الرقم 19996.

الدعم الفني اتصل بفريق الدعم الفني.

الموقع الرسمي اذهب إلى موقع نظام نور الرسمي.

منصة تويتر تابع حساب نظام “نور” الرسمي.

تطبيق Noor Android قم بتنزيل التطبيق عبر Google Play “”.

تطبيق نور لأجهزة iPhone قم بتنزيل التطبيق مباشرة من App Store.

رَابِطْ نتائج نظام نور للنصف الثالث

يتم عرض نتائج نظام نور للفصل الثالث مباشرة على الموقع الرسمي لنظام نور “” حيث يتم اتباع إجراءات الدخول والتحقيق مع ضرورة التأكد من إدخال البيانات والمعلومات وإكَمْالها بشكل صحيح، مع إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن نتائج نظام نور برقم الهُوية فقط 1443 الفصل الثالث وكيفِيْة التبليغ عن نتائج الطلاب برقم الهُوية وربطنا قنوات الاتصال بنظام نور. لتقديم الأسئلة والشكاوى، قمنا بإرفاق الرَابِطْ لطرح نتائج نظام نور.