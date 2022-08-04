نتائج وأسماء المقبولين فِيْ جامعة الملك عبد العزيز للعام الجامعي 1444

أعلن جامعة الملك عبدالعزيز أعلن حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء، عن أسماء المقبولين والمرشحين فِيْ برنامج البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة للعام الدراسي 1444 هـ.

مقبول فِيْ العام الدراسي 1444 بجامعة الملك عبد العزيز

أكدت إدارة الجامعة، جامعة الملك عبد العزيز، على ضرورة استكَمْال إجراءات التقديم للمرشحين والمرشحات، وتأكيد الرغبة فِيْ الالتحاق بالجامعة خلال اليومين المقبلين من خلال بوابة القبول.

كيفِيْة التحقق من نتائج القبول وأسماء المرشحين بجامعة الملك عبد العزيز

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

قم بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب الطالب.

تسجيل رقم الحالة الاجتماعية للطالب.

انقر فوق الاستطلاع.

الآن سترى نتيجة القبول.

الآن يجب عليك اتباع التعليمات لإتمام عملية التأكيد والرغبة فِيْ دخول الجامعة حتى لا يفقد الطالب مكانه يوم الجمعة هذا العام.

شُروطْ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

هناك بعض الشُروطْ التي يجب توافرها للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز لهذا العام الدراسي وهِيْ

أن يكون الطالب المسجل سعودي الجنسية. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. إرفاق المستندات اللازمة لإتمام عملية التسجيل. اجتياز اختبار القدرات العامة والبرامج الإدارية والإنسانية. اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيل. يشترط ألا يكون الطالب قد سُحب من أي جامعة سابقاً. يجب ألا يكون الطالب مسجلاً فِيْ أي جامعة أخرى.

جامعة الملك عبد العزيز تطلق برنامج موهبة للإثراء الأكاديمي

من ناحية أخرى، أطلقت الجامعة الأحد الماضي الثاني من محرم برنامج الإثراء الأكاديمي بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، حيث انضم هذا العام نحو 176 طالبًا و 168 طالبة فِيْ 8 وحدات إثرائية مختلفة. ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع.

فِيْ صباح يوم الأحد 2 محرم 1444، انطلق برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي فِيْ #جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، شارك هذا العام 176 طالبًا و 168 طالبة فِيْ ما يقرب من 8 وحدات إثرائية مختلفة. البرنامج يستمر ثلاثة أسابيع.تضمين التغريدة pic.twitter.com/w9sV20Dfsk – المركز الإعلامي (kau_media) 1 أغسطس 2022

لذلك أوضحنا لكَمْ كافة تفاصيل القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي 1444، ونتمنى أن نكون قد استفدنا منك وشرحنا لك شُروطْ الالتحاق وطريقة الاستفسار عن القبول فِيْ جامعة الملك عبد العزيز والأسماء. من المرشحين فِيْ انتظار تعليقاتهم.