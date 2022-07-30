نتائج وزارة الدفاع .. “الـَآن” رَابِطْ الاستعلام عن نتائج قبول وزارة الدفاع للجامعيين 1444 2022 دورة الضباط

نتائج وزارة الدفاع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، نراقب التفاصيل لك فِيْ هذا المقال من خلال موقع “علمني”. حيث أعلنت وزارة الدفاع نتائج قبول طلبة الجامعة الذين سبق لهم التقدم لدورة الضباط التابعة لوزارة الدفاع السَعُودِيْة خلال العام الدراسي 1444. والآن قامت الوزارة ممثلة باللجنة المركزية ممكن لقبول طلاب الكليات العسكرية. بشأن نتائج قبول وزارة الدفاع 1443-2022. هنا رَابِطْ لعرض النتائج.

نتائج وزارة الدفاع

تم بالفعل نشر نتائج وزارة الدفاع للترشيح الأولي للطلاب الجامعيين. وأشار إلى أن اللجنة المركزية المسؤولة عن قبول منتسبي الجامعة فِيْ دورة الضباط التابعة لوزارة الدفاع السَعُودِيْة. لضرورة ة النتائج من خلال موقع بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة. نتائج القبول التي أعلنت عنها وزارة الدفاع مؤخرًا هِيْ نتائج القبول الأولي. بعد ذلك من الضروري التحضير للمقابلات الشخصية.

نتائج قبول MOD

أتاحت وزارة الدفاع نتائج القبول، والتي يمكن الرجوع إليها حاليًا من خلال موقعها على الإنترنت. حيث تتم عملية استشارة النتائج من خلال الخطوات التالية

فِيْ البداية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الدفاع السَعُودِيْة

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب الشخص المشترك بوزارة الدفاع.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، اضغط على زر “نتائج القبول بالجامعة”.

فِيْ الخطوة التالية، أدخل رقم الطلب للتحقق من نتائج القبول.

أخيرًا، انقر فوق الزر “بحث”.

نتائج قبول ضباط وزارة الدفاع.

فِيْ سياق تحديد نتائج قبول ضباط وزارة الدفاع. ونود أن نشير إلى أن وزارة الدفاع السَعُودِيْة قد أوضحت عدة تعليمات مهمة تتعلق بإرشاد المقبولين للالتزام بتعليماتها الجديدة، والتي تم توضيحها رسميًا على النحو التالي “يجب على المرشحين استكَمْال الاستبيان الطبي، وبعد ذلك يتم تعبئته بواسطة الطالب يجب على كل مرشح تحميل وطباعة نموذج التسجيل الأولي، ومن ثم استكَمْال جميع الإجراءات التي شرحتها أعلاه. سيحجز المرشح أيضًا مَوعِدًا للفحص الطبي الأول من أجل إجراء المقابلة الشخصية. وطباعة بطاقة ة. بالإضافة إلى ذلك، يُطلب من كل مرشح ارتداء ملابس رياضية بدون شعارات، حيث يرتدي بنطال وقميصًا أخضر وحذاء مناسبًا.

مقر مراكز القبول والتجنيد الموحدة بوزارة الدفاع

أوضحت وزارة دفاع المملكة العربية السَعُودِيْة مواقع مراكز القبول والتجنيد الموحد. حيث يتم إجراء جميع المقابلات الشخصية مع الأشخاص الذين اجتازوا اختبار القبول الأولي بوزارة الدفاع. إنه أحد هذه المراكز. مركز منطقة الرياض. ووسط المنطقة الغربية التي تقع فِيْ مدينة جدة. ومركز المنطقة الشرقية التي تقع فِيْ منطقة الظهران بالقرب من مدينة الداما. وكذلك مركز المنطقة الجنوبية، وهِيْ منطقة خميس مشيط. بالإضافة إلى مركز المنطقة الشمالية بحفر الباطن. وأيضا مركز المنطقة الوسطى فِيْ منطقة الخرج. مركز المنطقة الشمالية الغربية فِيْ منطقة تبوك.

ما هِيْ اختصاصات وزارة الدفاع لـ 1443 طالب وطالبة

أوضحت وزارة الدفاع السَعُودِيْة المقررات التي يمكن للطلاب الجامعيين الالتحاق بها. والتي تركت على هذا النحو “التخصصات الهندسية وكذلك التخصصات الإدارية. بالإضافة إلى التخصصات الطبية، وتخصصات الكَمْبيوتر، وكذلك التخصصات القانونية.

رقم الاتصال بوزارة الدفاع العسكري

يمكنك الاتصال بوزارة الدفاع العسكري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. الاتصال بالرقم 8003030070.