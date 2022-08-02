نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب واولياء الامور حول التعرف رابط الذي يمكنهم من معرفة النتائج التي تمكنهم من معرفة هل تم القبول والالتحاق بالكليات العسكرية داخل نظاق وزارة الدفاع السعودية ، وهو من أهم الامور التي تسائل المواطنين حولها داخل دولة المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد إجتياز الشروط نضع بين أيديكم نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444 ، تابعوا معنا .

نتائج وزارة الدفاع للضباط الثانويين

أعلنت اللجنة المركزية المسؤولة عن القبول المركزي بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية في يوم 29/7/2022 م الموافق 30/12/1443 هـ، نتائج قبول طلاب الثانوية العامة المتقدمين للعام الدراسي (1443). / 1444 هـ). ونوهت بضرورة دخول الأفراد إلى موقع الوزارة والاطلاع على نتائج القبول المبدئي وملء الاستبيان وتنزيل وطباعة استمارة التسجيل لكل متقدم والتحضير للمقابلات الشخصية وجميع التعليمات التي يجب اتخاذها. تم قبوله من قبل الطالب بشكل دائم عن طريق حجز موعد من خلال نفس موقع الويب الذي يمكنك الوصول إليه.

الاستعلام عن نتائج القبول بوزارة الدفاع

وفرت وزارة الدفاع إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الوزارة باتباع الخطوات التالية

دخول الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع “”.

علامة واحدة على.

انقر فوق حالة الطلب.

أدخل رقم الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة.

انقر فوق الزر “بحث”.

ستظهر حالة المرشح. في حالة قبول المرشح، سيتم استكمال جميع البيانات واعتماد المستندات المطلوبة.



المستندات المطلوبة للتقديم بوزارة الدفاع 1444

هناك بعض المستندات التي يجب تقديمها إلى وزارة الدفاع لعام 1444 هـ. تم تمييز هذه الوثائق على النحو التالي

نسخة من الشهادة الأكاديمية.

نسخة مصدقة من السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من ارواح سخط جد المتقدم (ان وجد).

صورة من خلاصة القيد للطالب ووالده.

صورة للطالب مقاس (4×6) حديثة وملونة.

نسخة من شهادة اختبار القدرات العامة “قياس”.

نسخة من اختبار التحصيل.

نسخة من اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

تعليمات وزارة الدفاع للقبول المبدئي

هناك بعض التعليمات الواردة من هيئة القبول والتسجيل بوزارة الدفاع، وهذه التعليمات مبينة على النحو التالي

– تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته.

طباعة البطاقة للطالب المقبول.

يجب تحميل وطباعة استمارة التسجيل الأولى.

أكمل جميع الإجراءات المطلوبة.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للطالب سارية المفعول، ويجب أن تكون سارية المفعول.

يشترط أن يحضر الطالب دون أي متعلقات شخصية.

يشترط الحضور بالزي الرياضي، والأحذية المناسبة من كل كلية عسكرية، على النحو التالي كلية الملك عبد العزيز العسكرية “قميص رياضي أخضر وسروال أبيض أو أخضر”. كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي “تيشيرت رياضي أسود وبنطلون أسود أو أبيض”. كلية الملك فهد البحرية “قميص رياضي أبيض وسروال أبيض أو أسود”. كلية الملك فيصل الجوية “جيرسي رياضي أزرق، بنطال أبيض أو أزرق”.



وزارة الدفاع حجز موعد

كشفت وزارة الدفاع السعودية، عن وجوب حجز موعد عبر موقع القبول الموحد عبر خدمة “حجز موعد”، على أن يكون الحضور في “المبنى رقم 2 التابع لرئاسة هيئة الأركان العامة” لأداء المواعيد المعتمدة. الفحص الطبي وعليه يتم تحديد المقابلة الشخصية ويتم حجز موعد باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد.

تم تسجيل دخول مقدم الطلب.

تحديد مكتب التسجيل. ويقع خلف مبنى شؤون المتقاعدين للقوات المسلحة الواقع على طريق الملك عبدالعزيز.

اختر التاريخ ثم قم بتأكيد الطلب.

الوصول في الوقت المحدد

مراكز القبول والتجنيد الموحدة وزارة الدفاع 1444

يتم إجراء المقابلات الشخصية من خلال مراكز التوظيف والقبول الموحدة والتي يتم إبرازها فيما يلي

مركز المكان مركز منطقة الرياض الرياض مركز المنطقة الغربية جدة مركز الحي الشرقي الظهران بالقرب من الدمام مركز المنطقة الجنوبية خميس مشيط مركز المنطقة الشمالية حفر الباطن مركز المنطقة المركزية مخرج مقابل البوابة العسكرية رقم 3 مركز منطقة الشمال الغربي تبوك مركز حي الطائف الطائف

كيفية التواصل مع وزارة الدفاع السعودية

توفر وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عددًا من وسائل الاتصال لتلقي الاستفسارات والاستفسارات، وهي كالتالي

رقم الهاتف 8003030070.

بريد الكتروني [email protected]

خدمة جريب ““.

رابط لنتائج الثانوية العامة بوزارة الدفاع afca.mod.gov.sa

يتم الاستعلام عن نتائج القبول لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لوزارة الدفاع مباشرة من خلال الموقع الرسمي للقبول والتجنيد “” واتباع جميع خطوات الاستعلام المرفقة أعلاه لمعرفة حالة الطلب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف نتائج وزارة الدفاع ضباط ثانوي afca 1444 ، كيفية التواصل مع وزارة الدفاع السعودية ، و مراكز القبول والتجنيد الموحدة وزارة الدفاع 1444 ، و المستندات المطلوبة للتقديم بوزارة الدفاع 1444 .