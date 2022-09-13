نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2022، تم عرض نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي يوم الثلاثاء الثلاث، تقديم رقم البطاقة وهو بمثابة الإصدار الدوري 31 من رقم 33 حيث سيتم الإعلان عن أرقام البطاقات الرابحة عبر القناة التلفزيونية السورية والجوائز المالية التي سيتم تقديم المشتركين إليها حيث يتابع ملايين المشتركين اليانصيب السوري للإعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي لعام 2022 بحسب رقم البطاقة.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي الإصدار الدوري 31 رقم 33

يتيح معرض دمشق الدولي لعام 2022 نتيجة سحب يانصيب معرض دمشق الإصدار واحد وثلاثون ورقم 33 عبر الموقع الرسمي لليانصيب السوري من هنـــــا وسيتم سحب عند الساعة السادسة والنصف مساء عبر على تلفزيون سوريا، وأتاحت خدمه الاستعلام عن أرقام اليانصيب أرقام هواتف الجوال لمشتركي شركة سيريتل عبر رسالة نصية بإرسال رقم بطاقة اليانصيب ثم مسافة وكتابه الرقم المتسلسل للإصدار وإرساله عبر الرقم 1713.

أرقام البطاقات الرابحة في اليانصيب دمشق 2022

تم نشر أرقام بطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق لعام 2022 وظهرت قبل قليل النتائج الخاصة باليانصيب لمعرض دمشق وأرقام البطاقات الرابحة عبر الموقع ويمكن مشاهده اليانصيب الرابحة في دمشق من خلال الموقع الخاص بمعرض دمشق الدولي ويمكن معرفة نتائج اليانصيب في دمشق السورية من خلال الضغط على الرابط التالي من هنـــــا.

طريقه معرفة أرقام اليانصيب الرابحة عبر رقم الهاتف

أتاحت خدمة اليانصيب في دمشق إمكانية الاستعلام عن الفئة الرابعة للمشتركين عبر الهاتف كما أوضحنا لكم في الأعلى ومن المعروف أن نتائج اليانصيب في معرض دمشق الدولي كانت بشفافية ومصداقية عالية أمام الجماهير في سوريا وقام بعض المواطنين بشراء بعض البطاقات عبر الموقع الرسمي وتم حفظ البطاقة لحين إعلان نتائج سحب اليانصيب.

من الجديد بالذكر أن اليانصيب الدولي هو عبارة عن حظ فيتم الدخول إليه عبر البطاقات يتم شراءها أو يتم حجزها عبر الهاتف للمشتركين في سوريا حيث تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن نتائج اليانصيب في معرض دمشق الدولي، والتسجيل في اليانصيب هو متاح فور الانتهاء من عرض نتائج اليانصيب السابق ليتم الدخول السحب لأسماء جديدة.