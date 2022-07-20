نتفليكس تخسر مليون مشترك فِيْ 3 أشهر.. الشركة سعيدة وسهمها يقفز!

فقدت Netflix ما يقرب من مليون مشترك فِيْ 3 أشهر فقط، لكن الأخبار، على الرغم من مأساويتها، جعلت الشركة سعيدة، والتي كانت تخشى الأسوأ.

وأعلنت الشبكة الرائدة فِيْ قطاع البث عَنّْد الطلب أنها فقدت 970 ألف مشترك بين نهاية مارس ونهاية يونيو بدلا من مليوني مشترك كانت تتوقع خسارة خلال هذه الفترة.

يعتمد عملاق البث المباشر على التعافِيْ هذا الصيف الذي سيعطي الأمل للمستثمرين الذين يخشون السقوط الحر للشبكة.

النجاح!

اعترف المؤسس المشارك لـ Netflix، ريد هاستينغز، بأنه “ليس من السهل التحدث عَنّْ النجاح عَنّْدما فقدنا مليون مشترك”.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الهاتف “لكننا مستعدون جيدا للعام المقبل”.

أعلنت Netflix، التي لديها حاليًا 220.67 مليون مشترك فِيْ خدماتها المدفوعة فِيْ جميع أنحاء العالم، نتائج مخيبة للآمال فِيْ الربع الأول، حيث فقدت المشتركين لأول مرة منذ عقد.

يقفز السهم

مشيرة إلَّى أن النتائج التي نشرتها نتفليكس يوم الثلاثاء طمأنت السوق، فقد ارتفع سعر سهمها بأكثر من 7٪ فِيْ التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.

سجلت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها عائدات بقيمة 7.97 مليار دولار فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو، وهِيْ نتيجة أقل من المتوقع والتي تعزوها الشركة بشكل أساسي إلَّى سعر الصرف غير المواتي.

من ناحية أخرى، حققت Netflix صافِيْ ربح بلغ 1.44 مليار دولار، بنتيجة فاقت توقعاتها.

قال المحلل Rob Enderle إن هذا الأداء “يظهر أن Netflix لن توقف أنشطتها قريبًا”.

وقال للمشتركين “لقد كسبوا الوقت الذي يحتاجون إليه لوقف النزيف”.

تتوقع Netflix استعادة مليون مشترك فِيْ الربع الثالث من هذا العام، وبذلك يصل عدد المشتركين إلَّى 221.67 مليون مشترك.

ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل من الرقم المسجل فِيْ نهاية عام 2022.

موقع مهدد

ولتحقيق ذلك، تعتمد المنصة بشكل خاص على نجاح الموسم الرابع من سلسلة الخيال العلمي ومغامرات المراهقين التي اختتمت مؤخرًا “أشياء غريبة”، وكذلك على فِيْلم “الرجل الرمادي” الذي سيصدر قريبًا، بتوقيع الأخوين روسو، مخرجي فِيْلم “Avengers Endgame”، والذي يمكن أن يتحول إلَّى علامة تجارية مربحة إذا حقق نجاحًا جماعيًا.

وأشار مدير البيانات العالمية نيل سوندرز إلَّى أنه “مع تحقيق 1.3 مليار ساعة بث بحلول الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، فإن قدرة Netflix على إنتاج محتوى ناجح ليست محل شك”.

ومع ذلك، أضاف، “نموذج Netflix ليس بالتأكيد قادرًا على تحقيق النمو فِيْ اقتصاد متغير ومجتمع استهلاكي”.

بعد سنوات من النمو السريع، وبعد الاستفادة بشكل كبير من فترات الحبس المنزلي خلال جائحة Covid-19، تشهد Netflix مسارًا تصحيحيًا تضخيمه من خلال المنافسة التي أشبع السوق فِيْ السنوات الأخيرة.

يضاف إلَّى فقدان المشتركين السياق الاقتصادي غير المواتي، من الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى التضخم والدولار القوي.

قال روس بينيس، المحلل فِيْ eMarketer “تظل Netflix رائدة فِيْ بث الفِيْديو، ولكن إذا لم تجد المزيد من الامتيازات التي يتردد صداها على نطاق أوسع، فإنها ستكافح فِيْ النهاية للبقاء فِيْ المقدمة”.