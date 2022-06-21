نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الأول برقم الجلوس لعام 2022

تمت الموافقة على نتيجة أولادنا بالخارج الجولة الأولى برقم المقعد من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المصرية ، لافتًا إلى أن نسبة النجاح في امتحانات أبنائنا بالخارج للعام الدراسي 2022 م. وصلت إلى 98.22٪ ، وسنتعرف من خلال المقال على نتائج درجات الطلاب والطالبات الذين أكملوا الامتحانات في الخارج ، وكذلك التعرف على كيفية التواصل مع منصة أبناء في الخارج.

امتحانات الأبناء بالخارج

منصة “أبناؤنا في الخارج” هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية لأبناء الجالية المصرية المقيمين خارج حدودها ، ليتمكنوا من التقدم للامتحانات الإلكترونية التي حددتها الوزارة للانتقال. إلى المرحلة التعليمية المقررة لكل طالب ، وامتحانات أبنائنا بالخارج هي امتحانات تشرف عليها السفارة المصرية ، حيث يتم التحضير للامتحان من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ، لمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ، على حد سواء العلمية والأدبية. أطفالنا بالخارج ، الطابق الأول مع رقم المقعد.

نتيجة اولادنا بالخارج الدور الاول مع رقم المقعد

يمكن لجميع الطلاب والطالبات بسهولة استخراج نتيجة الجولة الأولى في التعليم العام برقم المقعد من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية ، ونتائج أبنائنا بالخارج معروفة في الجولة الأولى وفقًا للخطوات التالية :

بادئ ذي بدء ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي الرسمي فحوصات إلكترونية لأطفالنا بالخارج .

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عن طريق: إدخال البريد الإلكتروني ، وكتابة كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول”.

اختيار علامة التبويب الاستعلام عن نتائج الفحوصات لأطفالنا بالخارج من القائمة الرئيسية.

من القائمة الرئيسية. أدخل رقم مقعد الطالب المستفسر عنه.

اختر أيقونة “ استفسار “.

“. بعد ذلك تظهر نتيجة الطالب مباشرة.

في الماضي شرحنا كيفية تسجيل أبنائنا في الخارج ومعرفة كيفية حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للامتحانات ، والآن سنتعلم كيفية معرفة نتيجة الأزهر والتعليم العام.

نتيجة اولادنا بالخارج 2022 بالرقم الوطني

تتيح المنصة إمكانية الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول للطلاب والطالبات من خلال الرقم القومي ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية ، يجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة الاختبارات الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات التالية: البريد الإلكتروني للطالب وكلمة المرور.

انقر فوق أيقونة “ تسجيل الدخول “.

“. انقر فوق قائمة استفسارات حول الامتحانات لأبنائنا بالخارج “.

“. أدخل الرقم القومي للطالب ثم اضغط على “ سؤال “.

“. ثم تظهر نتيجة الطالب المستفسر.

في السابق كانت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُعرف برقم المقعد والرقم الوطني للتعليم العام ، وفيما يلي سنتعرف على نتيجة التعليم الأزهري.

نتيجة امتحانات الأزهر في الخارج

أعلنت إدارة تعليم الأزهر بجمهورية مصر العربية ، عن الانتهاء من تصحيح نتائج طلابنا الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول بالخارج ، ويمكنك الاستفسار عن نتيجة الطلاب برقم المقعد باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

أولا انتقل مباشرة إلى موقع بوابة الازهر.

ثم اكتب رقم مقعد الطالب.

انقر فوق الخيار يبحث .

. في النهاية ، ستظهر النتيجة على الفور.

طرق التواصل مع منصة ابناء في الخارج

حرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير نظام أطفالنا في الخارج وتقديم خدمات جديدة ومميزة ، فقد وفرت منصة الاختبار الإلكترونية لأطفالنا بالخارج مجموعة من أرقام الاتصال التي تستجيب من خلالها لجميع الأسئلة والشكاوى. واستفسارات حول نظام الامتحانات وطريقة التسجيل والعديد من الخدمات وفيما يلي أرقام الاتصال الخاصة بهذه المنصة:

موقع الويب الخاص بنا دعم فني توفر وزارة التربية والتعليم موقعًا إلكترونيًا وبريدًا إلكترونيًا لكل مرحلة تعليمية ، ويمكن الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بالمرحلة التعليمية مباشرة من خلال منصة الدعم الفني.

رقم WhatsApp الخاص بالمنصة: 00201111667626 .

. رقم الاتصال المباشر: (00201007902644 أو 00201221177406).

وفي نهاية المقال قدمنا ​​طريقة لمعرفة نتائج أبنائنا بالخارج برقم المقعد والرقم الوطني للتعليم العام والأزهري وطرق التواصل مع الدعم الفني للمنصة.