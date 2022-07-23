نتيجة الإختبار التحصيلي 1443 بثلاث خطوات الآن مبرررروك النجاح

نتيجة اختبار التحصيل 1443، الأمر الذي أزعجني مع العديد من أبناء المملكة العربية السَعُودِيْة خلال الفترة الماضية، بعد إجراء الامتحانات النهائية منذ فترة طويلة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السَعُودِيْة خوفًا من طلابهم رجالًا ونساءً. . الطلاب، من نقل العدوى بالمرض الجديد الذي أصاب كل دولة فِيْ العالم دون استثناء، هذا الوباء الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لذلك قررت الإدارة الحكيمة للمملكة العربية السَعُودِيْة الاستفادة القصوى من إجراء الاختبارات فِيْ بيئة مناسبة محيطة بالإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد هذا الوباء، بعد الانتهاء من اختبارات الأداء، لذلك نكشف لكَمْ رؤية نتيجة اختبار الأداء اليوم على موقعكَمْ على الإنترنت.

نتيجة اختبار الإنجاز 1443 فِيْ ثلاث خطوات الآن

وهُو اختبار يشمل بعض المواد من مقررات الصف الأول الثانوي إلى مقررات الصف الثالث الثانوي ويحَلْل الاختبار مستوى الطلاب والطالبات ويقيس الأداء التعليمي الذي حصلوا عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة. سنوات. كَمْا أنه يضع بعض الشُروطْ والمعايير لقبول الطلاب فِيْ الجامعات، لذلك كان انتظار الطلاب والقلق الشديد الذي تعرضوا له فِيْ الأيام الأخيرة نتيجة الانتظار. نتيجة اختبار الأداء. كان لهم الحق فِيْ ذلك.



رَابِطْ الرجوع إلى نتيجة اختبار التحصيل

أعلنت هِيْئة التقييم والتدريب نتائج اختبار الأداءوذلك من خلال رَابِطْ الرجوع إلى نتيجة اختبار التحصيل بعد دخول الرَابِطْ السابق يتبقى ثلاث خطوات للاطلاع على نتائج اختبارات التحصيل وهِيْ تسجيل رقم الهُوية وكلمة المرور والتحقق من الكود المرئي. ثق بنا التطبيقوالوصول إلى نتائج الاختبار.

توزيع درجات اختبار الأداء

وتضمنت توزيع الاختبارات التحصيلية، بحيث تكون نسبة الأسئلة من مقررات الصف الأول الثانوي 20٪، ونسبة أسئلة مقررات الصف الثاني الثانوي 30٪، ونسبة أسئلة مقررات الصف الثالث الثانوي. هُو 50٪. حيث تركز الاختبارات على الفِيْزياء والأحياء والرياضيات والكيمياء.

مَوعِد إعلان نتائج الاختبارات التحصيلية 1443

كشفت الصفحة الرئيسية لقياس تاريخ الإعلان نتائج اختبار الأداء 1443ومن المقرر إعلانه اليوم الخميس 21 يوليو 2022 الموافق لليوم الحادي والعشرين من ذي الحجة 1443.

تعتمد اختبارات القياس على قياس حجم المعلومات التي يحصل عليها الطلاب فِيْ بعض المواد مثل (الفِيْزياء – الكيمياء – الرياضيات – الأحياء)، بينما يتم توزيع أسئلة القياس على مدار السنوات الثلاث التي درسها الطالب فِيْ المدرسة الثانوية، وليس فقط من فِيْ السنة الثالثة، قد تجد حتى أسئلة من الصف الأول أو الثاني من مناهج المدارس الثانوية.

وها نحن نذهب معكَمْ إلى ختام نهاية الشرح. نتيجة اختبار الإنجاز 1443 هِيْ الآن ثلاث خطوات.