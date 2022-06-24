نتيجة الباك 2022 تونس وزارة التربية التونسية خدمة الإرساليات bac tunisie

نتيجة BAC 2022 تونس ، آلاف الطلاب في تونس ينتظرون نتائجهم وينتظرون موعد نتائج البكالوريا تونس 2022 في مختلف المدن. أصدرت وزارة التربية والتعليم التونسية بلاغًا مهمًا قبل أيام قليلة بخصوص نتيجة الدورة الرئيسية BAC 2022. وكشفت أن النتائج هذه المرة ستكون من خلال خدمة البعثات القصيرة. هذه الخدمة متاحة لكل من يستخدم خدمات الهاتف المحمول في تونس ، بما في ذلك تونس للاتصالات و Ooredoo و Orange ، ويبلغ سعرها 950 مليمترا في المجموع. وحددت الوزارة رزنامة البكالوريا 2022 في تونس ، وبدأت الامتحانات من الثامن من حزيران حتى الخامس عشر من الشهر الجاري. سيتم نشر النتائج للطلاب لعرض واستخراج درجاتهم في السادس والعشرين من الشهر. وسيكون قادرًا على الحصول على نتيجة البكالوريا تونس 2022 من خلال تسجيل الدخول إلى موقع bac.tn أيضًا. في هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل كيفية الحصول على نتائج البكالوريا التونسية 2022.

نتيجة باك 2022 تونس

لا تزال نتيجة BAC 2022 تونس تنتظر الكثير من الطلاب. الذين ينتظرون إعلان نتيجة الطبق الرئيسي نتائج البكالوريا 2022 في تونس. ومن المقرر تنظيم دورة المراقبة في تونس من 28 يونيو حتى 1 يوليو. سيتم إعلان النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم في الخامس من تموز (يوليو) 2022. وقريبًا سيتمكن الطلاب من الحصول على نتائج البكالوريا التونسية.

نتائج البكالوريا 2022 تونس

سيتم عرض نتائج البكالوريا التونسية من خلال خدمة الرسائل القصيرة ، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة. بحيث يتم إرسال رسالة إلى الرقم 85005 ، ويقوم الشخص بإرسال كلمة bac ، ثم يترك فارغًا ، ثم يكتب رقم تسجيل الطالب في امتحان البكالوريا. مع كتابة رقم التعريف الوطني ، من الضروري أن يكون رقم تسجيل الطالب ستة أرقام حتى يمكن الحصول على نتائج البكالوريا التونسية ، حيث يمكن الحصول عليها من خلال موقع bac.tn.

علاوة على ذلك ، تقدم أكثر من 134 ألفاً و 950 مرشحاً لامتحانات البكالوريا في تونس. انطلقت المرحلة الرئيسية في الفترة من 8 إلى 15 يونيو فيما يتعلق بنتائج الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. وسيكون من الثامن والعشرين إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي والأول من يوليو. وستكون نتائج دورة المراقبة لكل فترة في تونس في التاسع من يوليو الجاري مثل مدينة صفاقس وبنزرت وسوسة ومدن أخرى.

وها نحن وصلنا إلى نهاية المقال الخاص بنتائج BAC 2022 تونس والتي تعد من المواضيع الشعبية حاليا في تونس لمن ينتظر نتائج البكالوريا 2022 في تونس. شرحنا لك كيفية الحصول على نتائج الاختبار من خلال خدمة الارسال وكذلك من خلال موقع الوزارة. ستكون نتائج البكالوريا 2022 تونس متاحة بمجرد توفرها واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم التونسية.