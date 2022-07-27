نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. رَابِطْ الاستعلام عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منذ الانتهاء من إمتحانات شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومن المنتظر مَوعِد صدور نتائج العديد من الطلاب فِيْ مختلف محافظات جمهُورية مصر، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الثانوية العامة. أزهر. لهذا العام 2022 قريباً فِيْ الأيام القليلة المقبلة، وبحسب تصريحات شيخ الأزهر أشار إلى أنه سيتم إعلان النتيجة فِيْ رَابِطْ البوابة الإلكترونية للأزهر، لذلك يبحث معظم الناس عن هذا الرَابِطْ، وهنا يوجد اهم تفاصيل وصلة الاستعلام وتاريخ النتيجة.

خطوات التحقق من نتائج ثانوية الأزهر

يتساءل الكثير من الطلاب عن كيفِيْة التحقق من نتائج شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022 والتي سيتم تحميلها على موقع بوابة الأزهر، وإليك خطوات التحقق من النتيجة.

أولاً، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الأزهر.

ومن خلال الصفحة الرئيسية تدخل بوابة نتائج ثانوية الأزهر 2022.

ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم المقعد.

يمكن أيضًا الاستعلام عن النتيجة عبر رقم الإدخال.

بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بنتيجته.

مَوعِد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2022

بعد أن أوضحنا لكَمْ خطوات التحقق من نتائج ثانوية الأزهر نتابع معكَمْ آخر تصريحات شيخ الأزهر الشريف عن مَوعِد النتيجة.

وكان شيخ الأزهر قد صرح بأن النتائج ستعلن قريباً خلال الساعات القليلة القادمة.