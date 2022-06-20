نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم

أكمل طلبة القسم النهائي بالمدارس الثانوية الصناعية امتحانات الجولة الأولى للحصول على شهادة إتمام دراسة التعليم الفني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 قبل نهاية الثلث الأول من شهر يونيو ، وينتظرون تظهر النتيجة ، والتي من خلالها يحصل الطلاب على الشهادة وينهون تلك المرحلة من التعليم ، وينتظر الآخرون امتحانات الجولة الثانية.

خضع مئات الآلاف من طلاب الصناعة لامتحانات نهاية العام في جميع أنحاء البلاد من السبت 28 مايو إلى الخميس 9 يونيو.

نظرا لاختلاف النظم التعليمية والتخصصات العملية في دبلومات المدارس الثانوية الصناعية ، خضع الطلاب لامتحانات في بداية الجداول في المواد المشتركة ، بما في ذلك اللغات والفيزياء ، باستثناء بعض التخصصات.

تشمل نتائج الدبلومة الصناعية أقسام وتخصصات الديكور ، والإعلان ، والتنسيق ، وتكنولوجيا الخياطة ، والإلكترونيات ، وأجهزة الكمبيوتر ، وأعمال البناء ، وأعمال التشطيبات ، والأعمال الخرسانية ، وأعمال النجارة ، والهندسة المعمارية ، وشبكات المياه ، وأعمال الصرف الصحي ، والنحت ومستحضرات التجميل ، وصيانة محطات المحولات وصيانة خطوط النقل والتحكم والاتصالات والشبكات الكهربائية.

هذا بالإضافة إلى إصلاح وصيانة معدات التعويض والتحكم ، والترميم المعماري ، والترميم الدقيق ، والملابس الجاهزة ، والبلاستيك ، وتكنولوجيا الصيد والملاحة ، والفنون البحرية ، والجلود والأجهزة التعويضية.

نتيجة دبلوم الصناعة 2022

بدأت إجراءات ظهور نتائج التعليم الفني الصناعي في مراقبة شهادات الدبلومات الفنية فور انتهاء اليوم الأخير من الامتحانات. عملت الضوابط في البداية على تصحيح أوراق إجابة الطلاب وفقًا لجدول زمني منظم لجميع المواد في الأسبوع التالي لنهاية الاختبارات ، ومن المقرر أن تستغرق عملية التصحيح حوالي 10 أيام كاملة.

وبعد اكتمال عملية التصحيح تنتقل الضوابط إلى التدقيق والمراقبة وتجميع الدرجات وإعداد قوائم النتائج وإعدادها لإرسالها على مستوى كل محافظة إلى الوزارة.

تعرض نتائج الدبلومات الفنية على المحافظ للمصادقة الرسمية ، وتعلن إلكترونياً أولاً قبل توزيعها على المدارس في اليوم التالي لموافقتها.

ونقلت تقارير محلية عن مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج التعليم الفني ستظهر مطلع يوليو المقبل.

نتيجة الثانوية الصناعية برقم المقعد 2022

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنشر نتائج الثانوية الصناعية لنظامي 3 و 5 سنوات على موقعها الإلكتروني فور الانتهاء من هنا.

تظهر النتيجة من خلال رقم مقعد الطالب فقط ، ويظهر مجموعه الإجمالي ودرجاته في المواد التي امتحن فيها ، وفي حالة الرسوب تظهر النتيجة لجولة ثانية.