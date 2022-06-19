نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي

نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 عبر بوابة الخدمات العامة لوزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر. يوفر هذا المصدر معلومات عن إعلان نتائج الطلاب للعام الدراسي 2021-2022 من خلال الرابط الخاص بالموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

الطلاب الأعزاء يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الجولة الأولى فور إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي عبر رابط بوابة الخدمات العامة للوزارة.

وفي هذا السياق ، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة قطر ، اعتماد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 ، الدور الأول لطلبة الصف الثاني عشر ، يوم الاثنين 20 يونيو 2022 ، شريطة أن: تتم الموافقة على نتيجة الشهادة لجميع مساراتها الأربعة (المسار العلمي ، المسار التكنولوجي ، المسار). الموازي ومسار الآداب والعلوم الإنسانية) ، كما أكد على معدلات النجاح المرتفعة خلال هذا العام ، وتمنى التوفيق والنجاح لطلاب المدارس الثانوية لدينا.

رابط نتيجة الثانوية العامة قطر 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية ، عبر حسابها على تويتر ، عن إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة 2022 ، الدور الأول ، الصف الثاني عشر ، عبر الموقع الرسمي للوزارة ، من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة الخدمات العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم القطرية.

عبر موقع وزارة التربية والتعليم القطرية. سيتم تحديد رابط نتيجة الثانوية العامة 2022.

تم إدخال رقم الهوية.

يتم إدخال رقم مقعد الطالب أو تاريخ ميلاد الطالب.

أدخل النص في الصورة ، ونتمنى لك التوفيق لطلابنا الأعزاء وطلباتنا.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم القطرية أطلقت بوابة الخدمات العامة ، في إطار تسهيل خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر من خلال النظام الإلكتروني الموحد ، الذي يتم من خلاله شؤون الطلاب. يمكن رصدها من خدمات التقييم ، وخدمات التعليم العام والخاص ، بالإضافة إلى نتيجة الثانوية العامة قطر 2022 ، وخدمات التعليم العالي ، والمسابقات والجوائز التابعة للوزارة ، وخدمات الشؤون المشتركة.