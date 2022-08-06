نتيجة الثانوية العامة محافظة أسيوط 2022

تتزايد عمليات البحث في محركات البحث لنتيجة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، خاصة بعد ظهور النتيجة واعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم.

يقدم لكم موقع “شبابيك” خدمة معرفة نتيجة الشهادة الثانوية بمحافظة أسيوط، ضمن الخدمات التعليمية التي يقدمها للطلاب في مختلف المراحل.

معدل النجاح في المدرسة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، تفاصيل نسبة النجاح في الشهادة الثانوية العامة 2022، في بيان نشرته نحو 75٪ من الطلاب.

خلال الأيام القليلة الماضية، مر الطلاب وأولياء الأمور بلحظات حرجة مليئة بالخوف والقلق والترقب والتوتر، من ظهور نتيجة الثانوية العامة، والآن حان الوقت للحظة الحاسمة لمعرفة رقم المقعد.

علما أن وزارة التربية والتعليم لم تتأخر في مراقبة الدرجات أو إعلان النتيجة، حيث حددت فترة تقديرية لها من البداية وتم الإعلان عنها خلال هذه الفترة بالفعل.

كان هناك قدر كبير من الدقة والتحفظ أثناء مراقبة الدرجات وتصحيح المواد داخل مراكز التصحيح التابعة لكل مديرية تربوية في المحافظات المختلفة، وتم تطبيق قواعد الرأفة أثناء التصحيح وتطبيقها لصالح الطلاب.

يمكن لطلاب أسيوط الآن معرفة نتائجهم على موقع “شبابيك” الذي يقدم جميع الخدمات التعليمية للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

رابط لمعرفة نتيجة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط

الان ها هي طريقة الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع شبابيك كما هو موضح امامكم .. من خلال الموقع الرسمي

أولا وقبل كل شيء يدخل الطالب أو الطالبة قسم نتائج الثانوية العامة على موقع “شبابيك” من خلال الرابط التالي

ثانيًا نكتب رقم مقعد الثانوية العامة رقم 2022 وستظهر تفاصيل نتيجة الطالب.

ثالثًا، تظهر نتيجة الطالب متضمنًا درجات كل مادة وحالته، سواء أكان ناجحًا أم راسبًا أو سيدخل امتحانات الدور الثاني.