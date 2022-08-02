نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس رَابِطْ موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم المقعد بالنسبة لطلبة شهادة الثانوية العامة حيث يخطط وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ الأيام القادمة على أن يتم نشر نتائج الطلاب وكذلك أسماء طلاب المرحَلْة الثانوية الأولى على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية، من خلال الرَابِطْ الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الإلكتروني الرسمي فور اعتماده من معالي الوزير.

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرب الانتهاء من العمل المتعلق برصد وتجميع مؤهلات طلبة الثانوية العامة 2022 على مستوى جميع الضوابط فِيْ محافظات الجمهُورية، و التعليم والتعليم الفني، درا ديل ميس دي أجوستو، مشيرة إلى أن مؤشرات النتائج قريبة من متوسطات العام الماضي من حيث إجمالي الطلاب ومعدلات النجاح.

وفِيْ هذا السياق أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فشل الطالب فِيْ المادة، فِيْ حال حصوله على أقل من 50٪ من إجمالي المادة، وبالتالي يحق له دخول امتحانات الثانوية للدور الثاني. وبلغ إجمالي عدد الطلاب ضمن الثانوية العامة نتيجة 2022 للأدب العلميين 410 درجات.

اربط بنتيجة المدرسة الثانوية 2022 برقم المقعد

سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلابنا الأعزاء بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشعبة العلوم والشعبة العلمية الرياضية والشعبة الأدبية من خلال رَابِطْ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليمكَمْا سيتم الإعلان عن أسماء خريجي الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفِيْ لإعلان نتائج الطلاب.

خطوات ة نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم المقعد

الدخول فِيْ رَابِطْ الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

. اختيار نتيجة الثانوية العامة 2022 .

. أدخل رقم مقعد الطالب.

ستظهر تقديرات الطالب فِيْ كل موضوع، بالإضافة إلى حالة الطالب كـ “فاشل” أو “ناجح” أو دور آخر.

يرجى ملاحظة أن نتائج الطلاب فِيْ الشهادة الثانوية العامة ستظهر فِيْ المجموع وليس كنسب مئوية من إجمالي 410 درجة فِيْ المدرسة الثانوية، ونتمنى التوفِيْق والنجاح لطلاب المدارس الثانوية المحبوبين لدينا.

تحديث

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ الفترة من الأول إلى السابع من الشهر الجاري، فِيْما سلط الضوء على استمرار العمل المتعلق بة الحسابات العامة. ما يقرب من 10 ملايين ورقة بابل على مستوى جميع الشيكات الثانوية، مع مراعاة تطبيق قواعد التعاطف على أوراق إجابة الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 لن يتأخر، كَمْا تم تقدير مواعيد إعلان النتيجة بدقة. وأوضح أن نسب نجاح الطلاب غير معروفة حتى الآن، حيث يتم عمل تصحيح إجابات الطلاب فِيْ إطار من الشفافِيْة التامة.