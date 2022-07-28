نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر وزارة التربية والتعليم ومَوعِد ضهُورها للطلاب كَمْا اعلن وزير التعليم

نتيجة الثانوية العامة 2022 يتساءل طلاب وأولياء الأمور من الصف الثالث الثانوي فِيْ جمهُورية مصر العربية عن مَوعِد ظهُور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهِيْ فِيْ 2022 م، وكيف بدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة فِيْ يونيو 26، 2022 م، وانتهت من إجراء الامتحانات فِيْ نفس اليوم فِيْ 21 يوليو 2022 م، وكشفت الوزارة عن عدم وجود معلومات بخصوص ظهُور النتيجة حتى الآن.

تاريخ نشر نتيجة الثانوية العامة 2022.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد، وأية مصادر أو معلومات عن ظهُور النتيجة لا أساس لها، وأعلن الوزير أن النتيجة. ومن المتوقع تقديم الصف الثالث الثانوي فِيْ بداية شهر أغسطس المقبل 2022 م خاصة فِيْ الأسبوع الأول منه، وسيتم فتح الشكاوى لجميع الطلاب بعد مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ ظهُور النتائج. من الجولة الأولى.

خطوات ة نتيجة السنة الثالثة الثانوية 2022

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

من الموقع ادخل على “بوابة مركز المعلومات” الخاص بالوزارة، ثم أدخل البيانات المطلوبة.

أهم هذه البيانات هُو رقم المقعد، أدخله بشكل صحيح ثم اضغط على زر “مشاهدة النتيجة”.

بمجرد الموافقة على النتيجة وتحميلها على الموقع، ستظهر أمامك بالدرجات والبيانات الكاملة.

مؤشرات نتائج الثانوية العامة 2022

أعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أنه من المتوقع، وفقًا للمؤشرات التي خرجت عن نطاق السيطرة أثناء عملية التصحيح ومتابعة الدرجات، أن تتجاوز نسبة النجاح 74٪، وهِيْ نسبة قريبة جدًا. . إلى نسبة نجاح الطلاب فِيْ العام الدراسي الماضي 2022 م، وبما أن الامتحانات جاءت على نفس مستوى امتحانات العام الدراسي الماضي، فمن المتوقع أيضًا أن تكون معدلات النجاح على نفس المستوى، وستكون النتيجة هِيْ سيتم الكشف عنها فِيْ غضون أيام قليلة، اعتبارًا من بداية شهر أغسطس المقبل، وسيتم تحميلها على موقع الوزارة فور تحميلها مباشرة على الموقع.