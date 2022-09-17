نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان الأن برقم الجلوس للطالب

نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان الأن برقم الجلوس للطالب ، قد شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين في السوداء ، ضمن البحث عن التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ بلاد السودان، وكذلك معرفة الرابط الذي يمكنهم من الوصول الى النتجة الخاصة بالطلاب ، وبالتالي سنتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ، تابعوا معنا .

نتيجة الثانوية العامة 2022 في السودان

وبحسب وزارة التربية والتعليم السودانية، فإن آخر مَوعِد لظهُور نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان من المتوقع أن يكون فِيْ نهاية سبتمبر 2022، وأشارت المصادر إلى أن عمليات التصحيح وة للطلاب. تستمر المؤهلات، فِيْ ظل وجود ما يقرب من 1240 معلمًا ومعلمًا واحدًا من جميع ولايات السودان المسؤولين عن تصحيح وة وتدقيق النتائج لتجنب الأخطاء التي قد تحدث فِيْ أي من نتائج الطلاب.

تاريخ نتيجة الثانوية 2022 السودان

أعلن وزير التربية والتعليم السوداني أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 فِيْ السودان بمجرد اكتمال عمليات تصحيح الطلاب بشكل كامل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

رابط نتيجة الثانوية العامة السودان

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 فِيْ السودان عن طريق الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية فور الانتهاء من إعلانهم، باتباع مجموعة من الخطوات الموضحة أدناه ؛