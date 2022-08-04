نتيجة الثانوية العامة 2022 ورَابِطْ وطريقة الاستعلام عنها ومَوعِد استخراجها لطلاب الثانوية

كان طلاب المرحَلْة الثانوية لهذا العام فِيْ حالة ترقب منذ انتهاء الامتحانات لظهُور النتائج، وجميع الطلاب وأولياء الأمور قلقون للغاية بشأن النتيجة المتوقعة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رَابِطْ على موقع الويب الرسمي الخاص بك، لنتائج الطلاب ؛ هذا لغرض تسهِيْل النظر إلى النتيجة ومشاهدتها عبر الإنترنت بدلاً من الازدحام فِيْ المدارس.

مَوعِد إعلان نتيجة البكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مَوعِد إعلان نتائج طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والذي يفترض أن يكون قبل نهاية الأسبوع الأول من أغسطس 2022.

رَابِطْ وطريقة التحقق من نتائج طلاب الثانوية العامة 2022

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم، سيتم تحميل نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي على رَابِطْ مخصص على موقع الوزارة، حتى يمكن الاطلاع عليها والاطلاع عليها. موقع وزارة التربية والتعليم، وتحقق من النتيجة بالخطوات التالية

بعد إدخال رَابِطْ النتيجة، تحتاج إلى إدخال رقم مقعد الطالب، ثم النقر فوق “عرض النتيجة”.

بمجرد النقر فوق “عرض”، ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

تصريحات وزير التربية والتعليم حول نتيجة البكالوريا

وصرح وزير التربية والتعليم المصري أن مؤشرات التصحيح الأولية تقترب من نتائج العام الماضي وأكد أن عصر النجاح بنسبة 100٪ قد ولى.

كَمْا أكد سماحته أن عمليات التصحيح وما يتصل بها مؤمنة بالكامل. هذا لمنع أي قرصنة قبل الإعلان عن النتيجة رسميًا.

بالإضافة إلى ذلك، أقر الوزير بأنه سيتم الحفاظ على حقوق جميع الطلاب فِيْ الحصول على علامات عادلة ومراقبة درجات.

نصائح مهمة لطلاب المدارس الثانوية أثناء انتظار النتيجة

أوضح بعض علماء النفس أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع بعض النصائح المهمة خلال هذه الفترة، ومنها ما يلي