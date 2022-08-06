ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية قبل ساعات في يوم السبت الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، كما وكشفت الوزارى تفاصيل الاعلان عن النتائج الثانوية العامة الدور الأول، والتي من المقرر أن يتم ظهورها خلال ساعات، كما أتاحت الوزارة رابط خاص الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

تستعد وزارة التربية والتعليم المصرية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح، وتدقيق كافة الدرجات، وحسب ما وضح رئيس التربية والتعليم بأن خلال الساعات القليلة وبحد أقصى يوم الأحد في السابع من اغسطس الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وحسب ما أوضحت بعض المصادر بان النتائج لهذه العام مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2022

تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العام في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت، وذلك من خلال اللينك الخاص بوزارة التربية والتعليم، وحسب ما أفادت بعض المصادر، بأن نتيجة الثانوية العامة ستظهر برقم الجلوس، وتخطط الوزارة رسائل رسائل نصية لكافة الطلبة الاوائل لتهنئتهم بنتيجتهم بعد عام مليئة بالتعب والمصاعب، والاستعلام عن نتيجة الثانوية اتبع الخطوات التالية:

قم الذهاب الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم

ثم بوضع رقم الجلوس الخاص بك

اضغط على عرض النتيجة