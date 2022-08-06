ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية قبل ساعات في يوم السبت الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022، كما وكشفت الوزارى تفاصيل الاعلان عن النتائج الثانوية العامة الدور الأول، والتي من المقرر أن يتم ظهورها خلال ساعات، كما أتاحت الوزارة رابط خاص الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس.
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022
تستعد وزارة التربية والتعليم المصرية الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الانتهاء من عملية التصحيح، وتدقيق كافة الدرجات، وحسب ما وضح رئيس التربية والتعليم بأن خلال الساعات القليلة وبحد أقصى يوم الأحد في السابع من اغسطس الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وحسب ما أوضحت بعض المصادر بان النتائج لهذه العام مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية 2022
تم الاعلان عن نتيجة الثانوية العام في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم السبت، وذلك من خلال اللينك الخاص بوزارة التربية والتعليم، وحسب ما أفادت بعض المصادر، بأن نتيجة الثانوية العامة ستظهر برقم الجلوس، وتخطط الوزارة رسائل رسائل نصية لكافة الطلبة الاوائل لتهنئتهم بنتيجتهم بعد عام مليئة بالتعب والمصاعب، والاستعلام عن نتيجة الثانوية اتبع الخطوات التالية:
- قم الذهاب الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم
- ثم بوضع رقم الجلوس الخاص بك
- اضغط على عرض النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس
يمكن لكافة طلبة الثانوية العامة وأولياء الأمور معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما ويمكن الاطلاع على الدرجات بالاسم ورقم الجلوس، حيث أتاحت الوزارة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة من هنا .
أعلن وزير التربية والتعليم المري عن موعد نتائج الثانوية العامة، وذلك يوم السبت الخامس من شهر أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحا، كما واتجهت الوزارة رابط لـ الاستعلام عن نتيجة الثانوية بالاسم ورقم الجلوس، حيث سيتم التواصل مع كافة أوائل الطلبة عن طريق رسالة نصية تهنئهم بالنتيجة.