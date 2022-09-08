نتيجة الثانويه الازهريه الدور الثاني 2022 بجميع المحافظات ،أعلن نائب أمين الأزهر الشريف الدكتور محمد الدويني عن إعلان النتائج الخاصة بالطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول بنجاح وذلك بفرعيها العلمي والأدبي ،بالإضافة الى تقديم عدد من الفيديوهات الشارحة التي تسهل على الطالب الدخول الى الموقع والحصول على النتيجة كذلك المجهود الكبير التي تبذله المؤسسة من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة.

نتيجة ثانوية الأزهر الجولة الثانية 2022

بعد اعتماد نتائج المرحَلْة الثانية من الثانوية الأزهرية، كانت نسبة النجاح بين طلبة الثانوية الأزهرية للشعبة العلمية 62.20٪، فِيْما بلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 61.31٪. وبلغت نسبة النجاح الجامعي 64.80٪، فِيْما بلغت نسبة النجاح الكلي فِيْ فلسطين 93.06٪ من جميع المتقدمين، ونسبة 100٪ للشعبة الإسلامية.

رابط لنتيجة ثانوية الأزهر الدور الثاني 2022

ظهرت نتيجة ثانوية الأزهر الجولة الثانية 2022، بعد اعتمادها من وكيل أمين الأزهر الشريف، ونشرها على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر. يمكن للطلاب الاستفسار عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي بوابة الأزهر.

افتح علامة تبويب نتائج الجولة الثانية.

اكتب بيانات الطالب فِيْ جميع حقول الاستعلام.

اكتب رقم جلسة الطالب فِيْ الامتحانات.

انقر فوق زر الاستعلام.

امتحانات ثانوية الأزهر الدور الثاني 2022

Después de adoptar los resultados de la escuela secundaria Al-Azhar, la segunda ronda, les publicamos las fechas que ya se aplicaron para tomar los exámenes de la escuela secundaria Al-Azhar, segunda ronda 2022, en los institutos Al-Azhar, que comenzaron السبت. 20 أغسطس 2022 وانتهى يوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

فِيْما بدأت امتحانات الجولة الثانية من ثانوية البحث الإسلامي يوم السبت 20 أغسطس 2022 وانتهت يوم الخميس 25 أغسطس من نفس الشهر ،وبلغ عدد طلاب المرحَلْة الثانية من ثانوية الأزهر هذا العام 61278 طالبا ونسبة القبول.

نتيجة الثانويه الازهريه الدور الثاني 2022 بجميع المحافظات كذلك أعلنت الأزهر الشريف عن عدد التخصصات العلمية والأدبية والفنية التي تقدمها للطلاب بالإضافة الى المنح والتسهيلات الخاصة بالطلبة المتفوقين ومواعيد بداية العام الدراسي الجديد والإجازات.