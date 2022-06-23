نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2022 جميع الشعب والتخصصات بالإسم ورقم الجلوس

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية والحصول على النتيجة لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحان الدبلوم في مختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2022 ونتطلع إلى معرفة نتيجتهم المهمة التي ستحدد مصير حياتهم الأكاديمية المقبلة ، بحسب ما أعلنه مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد ، سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر رابط بوابة التعليم الفني ، للطلاب للاستعلام. حول نتائجهم بالاسم ورقم المقعد ، حيث انتهت امتحانات الدبلومة الفنية قبل أيام قليلة ، ومنذ ذلك الحين توتر أعصاب الطلاب وأولياء أمورهم ترقبًا لإعلان النتيجة.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن أعمال إعلان نتيجة شهادة الدبلوم الفني ، الجولة الأولى 2022 ، ما زالت مستمرة ، حيث تم إجراء عمليات التصحيح والمراجعة للنتائج ، في حين تم عمل تجميع و استمرار متابعة الدرجات تمهيدا لاعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلان النتيجة بمجرد عدم انتظار الطلاب لها مؤكدا أن النتيجة يتم تدقيقها ومراجعتها بعناية. ليحصل كل طالب على حقه وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه بداية شهر تموز المقبل.

انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية ، الجولة الأولى ، 2022 ، يوم السبت 28 مايو ، في مختلف المدارس الثانوية للتعليم الفني ، بنظام ثلاث وخمس سنوات ، واستمرت لمدة 12 يومًا متواصلة ، حتى الخميس 9 يونيو ، وخلالها قام الطلاب بأداء امتحاناتهم مع تطبيق إجراءات التباعد حفاظا على صحة الطلاب.

رابط نتيجة الدبلوم الفني 2022

موقع بوابة التعليم الفني.

أدخل رقم المقعد ، ثم انقر فوق عرض النتيجة.

لاحظ أن الرابط غير مفعل في الوقت الحالي ، وسيتم تفعيله بمجرد إعلان النتيجة.

يشار إلى أن امتحانات الدبلوم الفني للدور الأول ، من العام الدراسي الحالي 2021-2022 ، انطلقت بمشاركة 830 ألفاً و 753 طالباً وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية ، وفي مختلف أنواع شهادات الدبلوم ، وهي: الدبلومات (الزراعة – التجارة – الصناعة – الفنادق – التعليم والتدريب المزدوج – مدارس التكنولوجيا التطبيقية) ، وكان الطلاب قد تقدموا لامتحاناتهم في 23 لجنة إدارية بمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية ، وفي 25 لجنة نظام ورقابية ، بينما بلغ عدد اللجان المكلفة بأداء امتحانات الدبلوم الفني في جميع المحافظات حوالي 3080 لجنة امتحانات.

اعلان نتيجة الدبلوم الفني

تعلن نتيجة الدبلومات الفنية لطلبة المدارس الثانوية الفنية (زراعية ، صناعية – تجارية – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للنتائج ، خلال الأيام القليلة المقبلة ، وتحديداً في نهاية هذا الشهر من يونيو وبداية يوليو المقبل على أبعد تقدير. ومن المقرر عرض النتيجة على وزير التربية والتعليم لاعتمادها ، ومن ثم تحضير النتيجة وتقديمها عبر بوابة التعليم الفني ، ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.