نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022.. إليكم الموعد ورابط الاستعلام (تفاصيل)، يتساءل الكثير من الطلاب حول نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2022، حيث استعدت وزارة التربية والتعليم العالي والفني للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للأسبوع الجاري،وفي وقت سابق عن وزارة التربية والتعليم العالي عن استعداداتها لامتحانات الدبلوم للمرحلة الثانوية الفنية على مستوى جمهورية مصر العربية للدور الثاني لعام 2020.

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاقها يوم السبت الموافق 30 يونيو واستعداده الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022، حيث بدأت الامتحانات العملية للدبلومات لعام 2022 اعتبارا من يوم الأربعاء الذي يوافق 10/8 2022 وانتهت يوم الخميس 11/08/22، واكرت وزارة التربية والتعليم على اللجان العامة والمراقبة عن سير العملية والاختبارات وفقه نظام الاحترازية والقرار التي ثمره عن مجلس الوزراء بشأن تلك الاختبارات.

ظهور نتيجة دبلوم التجارة والصناعي والزراعي

وكان عدد الطلاب الذين أدو اختبارات الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2022 حوالي 221877 طالب بكافة التخصصات وجاء على الطلاب الفرع الصناعي نحو 111534 والفرع الزراعي 41495،وجاء على الطلاب الفرع التجاري 64542، والفرع الفندقي 3956 طالب، وبلغ عدد اللجان المخصصة لاختبارات الدبلوم الفنية لعام 2022 حول 447 لجنة وكانت التصنيفات عبر التخصصات على التالي التعليم الصناعي كان 200 و 238 للفرع الصناعي و120 للفرع الزراعي وخمسة للفرع الفندقي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

تحدثت وزارة التربية والتعليم العالي للطلاب الدبلومات الفنية لعام 2022 إمكانية الحصول على النتيجة عبر ظهورها الدورة الثانية من خلال رقم الجلوس قريبا من خلال موقع الوزارة، وعندما تظهر نتيجة الدبلومات الفنية للدورة الثانية من خلال رقم الجلوس قالت وزارة التربية والتعليم يمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال موقع الوزارة ويمكن الحصول على رابط موقع الوزارة من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط الدبلومات الفنية من خلال رقم الجلوس.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

النقل على عرض النتيجة.

رجعت نسب النجاح لعام 2022 أفضل من سنوات السابقة وكان نسبه النجاح حوالي 80% ولكن انخفض عن العامة السابق بحوالي ثلاثة في المئة وكان عدد الطلاب تقل من العام الماضي بحوالي 0,87٪.