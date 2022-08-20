“امتاح الان” نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس جميع المحافظات، تم الإنهاء من قبل الطكلبة الدبلوم الفتي، في كافة التخصصات، امتحانات الدور الثلتي منذ حوالي اسبوعين، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصريةعن البدء فن اعمال التصحيح الاختبارات، علما بأن نسبة النجاح لكافة التخصصات الدور الأول تجاوزت 75% وتعد هذه النسبة مرتفعه جدا، مقارنة في السنوات الماضية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

ينتظر طلبة الثالث الثانوي الفني والتجاري نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 الدور الثاني، والذي يبلغ عددهم 215 ألف و572 طالب وطالبة بنسبة 27,31%، حيث سيتم الإعلان عن نتائج فور الانتهاء ن تصحيحها وتدقيق كافة الدرجات، عن طريق رابط وزارة التربية والتعليم المصرية، حيث أتاحت الوزارة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني وسيتم عرض النتيجة فور الانتهاء من التصليح.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

حسب ما ذكر وزير التعليم الفني الفترة الأخيرة بان هناك نحو 221،827 طالبًا وطالبة تقدموا لدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، وأضاف بأن الفحوصات كانت وفق جدول تم إعداده بإحكام من قبل الوزارة، وفق كافة الإجراءات الاهتزازية من فيروس كورونا، وقال في بيانه بأن التصحيح يسير على قدم وساق وسيتم الإعلان عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

أتاحت الوزارة الفنية المصرية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني تتيح لكافة المتقدمين فحص النتيجة فور ظهورها عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك من خلال الرابط التالي، وحسب ما بينت بأن النتائج الدبلومات الفنية لعام 2022، سيكون عن طريق رقم الجلوس لجميع المحافظات، وتم توزيع الطلبة على النحو التالي:

(111534 صناعي – 41.795 زراعي – 64542 تجاري – 3956 فندقي)، تم إجراء الامتحانات من قبل 447 لجنة امتحانات ، وكانت أشكال التعليم الفني على النحو التالي: (238 صناعي – 120 تجاري – 84 زراعي – 5 فنادق).

ينتظر كافة طلبة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني صدور نتائجهم عبر موقع الوزارة، حيث بين الوزارة الفنية بأن عمليات التصحيح تسير بشكل صحيح، وفور الإنتهاء من عملية التصحيح سيتم الإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس