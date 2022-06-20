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نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية والتجارية بالإسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفنى جميع المحافظات

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية والتجارية ، مع نهاية العام الدراسي 2022 والآلاف من الطلاب الذين ينتظرون إعلان النتائج ، حيث بدأت امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام الفصل الدراسي الثاني يوم السبت في 28 مايو 2022 ، واستمرت الامتحانات لمدة 13 يومًا حتى الخميس 9 يونيو 2022 ، حيث جاءت الاختبارات في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ، وأكد أحد مسؤولي قطاع التعليم أن عملية تصحيح الامتحانات بدأت فور الانتهاء من الاختبارات ، بحيث يتم إعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

رابط لنتيجة الدبلوم الفني 2022 الفصل الثاني

أنشأت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الشهادات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية ، حيث من المتوقع إعلان النتيجة في القريب العاجل وذلك بعد اعتماد النتيجة وتحميلها إلى المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، ويمكنك الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات التالية:

  • أولاً ، يقوم الطالب بتسجيل الدخول بوابة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم.
  • بعد ذلك ، انقر على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية.
  • تحديد الدبلوم الفني الذي يلتحق به الطالب (صناعي ، تجاري ، زراعي) وتحديد النظام.
  • ثم حدد اسم المدرسة والإدارة التربوية.
  • أدخل الاسم الكامل للطالب ورقم المقعد.
  • ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة.
  • سيتم عرض النتيجة فور ظهورها وتحميلها على المواقع الرسمية.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

انتهت جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات و 5 سنوات (تجاري ، صناعي ، زراعي) يوم الخميس 9 يونيو 2022 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وبدأت جميع لجان التصحيح في تصحيح الامتحانات ، وأشار أحد مسؤولي التعليم الفني خلال الأيام الماضية إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادات الفنية للفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022 ، كما أوضح أن جميع لجان التصحيح تحقق في دقتها. والشفافية في تصحيح ومراجعة الامتحانات الكتابية بحيث يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها ، وعلى جميع الطلاب انتظار إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.

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