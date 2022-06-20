نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية والتجارية بالإسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفنى جميع المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الصناعية والزراعية والتجارية ، مع نهاية العام الدراسي 2022 والآلاف من الطلاب الذين ينتظرون إعلان النتائج ، حيث بدأت امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام الفصل الدراسي الثاني يوم السبت في 28 مايو 2022 ، واستمرت الامتحانات لمدة 13 يومًا حتى الخميس 9 يونيو 2022 ، حيث جاءت الاختبارات في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ، وأكد أحد مسؤولي قطاع التعليم أن عملية تصحيح الامتحانات بدأت فور الانتهاء من الاختبارات ، بحيث يتم إعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن.

رابط لنتيجة الدبلوم الفني 2022 الفصل الثاني

أنشأت وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الشهادات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية ، حيث من المتوقع إعلان النتيجة في القريب العاجل وذلك بعد اعتماد النتيجة وتحميلها إلى المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، ويمكنك الاستفسار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالخطوات التالية:

أولاً ، يقوم الطالب بتسجيل الدخول بوابة التعليم الفني وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك ، انقر على أيقونة نتيجة الدبلومات الفنية.

تحديد الدبلوم الفني الذي يلتحق به الطالب (صناعي ، تجاري ، زراعي) وتحديد النظام.

ثم حدد اسم المدرسة والإدارة التربوية.

أدخل الاسم الكامل للطالب ورقم المقعد.

ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

سيتم عرض النتيجة فور ظهورها وتحميلها على المواقع الرسمية.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

انتهت جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات و 5 سنوات (تجاري ، صناعي ، زراعي) يوم الخميس 9 يونيو 2022 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، وبدأت جميع لجان التصحيح في تصحيح الامتحانات ، وأشار أحد مسؤولي التعليم الفني خلال الأيام الماضية إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادات الفنية للفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022 ، كما أوضح أن جميع لجان التصحيح تحقق في دقتها. والشفافية في تصحيح ومراجعة الامتحانات الكتابية بحيث يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها ، وعلى جميع الطلاب انتظار إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة.