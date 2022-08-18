نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس ،تعتبر من أكثر الموضوعات المتداولة في الاوقات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظات جمهورية مصر العربية ،وذلك لما أعلنته وزارة التربية والتعليم من القرارات الخاصة في صنايع وتجاري وفنادق وسياحي وزراعي فيما بين 3 الى 5 سنوات والذي تقدموا للاختبارات في أول أيامهم بتاريخ ال30 من شهر يوليو للعام الماضي2021م.

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يتسائل الكثير من طلاب الدبلومات الفنية وترقبهم لموعد صدور النتائج لكافة الفروع المهنية التي أجريت فترة تقديم الاختبارات والتصحيح بمنتهى الشفافية والصدق والتدقيق ،وليعرفوا عن استكمالهم للدراسة في نظام ثلاث وخمس سنوات أو سيبقون مع الطلاب المعيدين والذي يبلغ عددهم 34 ألف و204 طالب وطالبة في جمهورية مصر العربية بالإضافة الى تصريح المسؤولين في الوزارة بأن النتائج ستظهر عبر الروابط الإلكترونية الخاصة بالوزارة فقط.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الكثير من الطلاب في محافظات مصر بشكل متزايد في الايام الماضية عن نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق الاسم ورقم الجلوس ،الجدير بالذكر أن الوزارة صرحت بأن الطلاب الذي قاموا بأداء الاختبارات خلال شهر أغسطس بأنهم سيكونوا من نظام ثلاث وخمس سنوات ويمكنهم الالتحاق بالثالث الثانوي الصناعي والتجاري والسياحي والفنادق من خلال الدخول الى موقع الوزارة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الثاني

كما وسبق أن تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق عن الجهود المبذولة في عملية التصحيح واقتراب إعلان النتائج خلال الشهر الجاري أغسطس ،موضحاً بأنه سيكون نتيجة دبلوم صنايع خلال دوره الثاني برقم الجلوس أما دبلوم تجارة سيكون عن طريق الاسم ورقم الجلوس من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني وإدخال كافة البيانات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس كما وشهد الجانب التعليمي في دولة مصر الى العديد من التغيرات مثل استقالة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي والتغيير في عدد من الوزارات في مجلس النواب بهدف التنمية والتطوير للبلاد.