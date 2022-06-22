نتيجة الدبلومات الفنية 2022 صناعي – زراعي – تجاري شهادة الدبلوم نظام 3 سنوات و5 سنوات عبر fany.moe.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والتي تمثل مرحلة مهمة في حياة مجموعة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية ، كشهادة تحدد توجهات الطالب التعليمية بناءً على العدد الإجمالي في تلك المرحلة ، لذلك نحن تزويدك برابط بنتيجة دبلوم ثانوي صناعي ، وكذلك نتيجة دبلوم ثانوي زراعي ، بالإضافة إلى نتيجة الدبلوم الفني التجاري 2022 ، وأخيراً نتيجة الدبلوم الفني الفندقي 2022 ، لكليهما. نظام الدراسة لمدة 3 سنوات و 5 سنوات ، عبر fany.moe.gov.eg ، وهو الموقع الرسمي لنتائج طلاب الدبلوم الفني.

نتيجة الدبلوم الفني 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم المقعد يتصدر قائمة البحث اليوم في مصر ، خاصة بعد أن أجرى الطلاب الامتحانات المقررة لهم في الفترة من 28 مايو إلى 9 يونيو ، وعدد الطلاب الذين ذهبوا إليها. يتقدمون لامتحانات الدبلوم والذين وصلوا وعددهم 830 ألفاً 753 طالب وطالبة في مختلف المحافظات ، وينتظر جميع هؤلاء الطلاب إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022 في جميع المحافظات في الوقت المحدد من خلال وزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة التعليم الفني 2022

هذا ونقدم لك شرحًا أوضح للخطوات التي يجب عليك اتباعها لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم المقعد والتي تحتاج أولاً إلى زيارة الموقع الإلكتروني fany.moe.gov.egلمزيد من المعلومات ، راجع الخطوات

أولاً قم بزيارة موقع بوابة التعليم الفني.

اختر مخططًا مدته 3 سنوات أو 5 سنوات.

اختيار القسم الذي ينتمي إليه الطالب بين الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري.

أخيرًا ، قم بتدوين بيانات الطلاب ، وهي الاسم ورقم المقعد.

يمكنك ترك تعليق باسمك ورقم مقعدك في مربع الوصف المتاح لمتابعينا الكرام في أسفل هذا التقرير.

موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

حتى الآن تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال تصحيح الدفاتر ومراقبة الدرجات ، من أجل إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالاسم في الساعات المقبلة ، حيث ينتظرها الطلاب في بداية العام. وبحسب البيانات المتداولة الشهر المقبل ، لم يتم بعد تحديد موعد رسمي للنتيجة. لذلك يجب عليك متابعة الموقع خلال اللحظات القادمة للحصول على النتيجة فورًا واعتمادها رسميًا والإعلان عنها من خلال الرابط الرسمي المعروض أمامك.