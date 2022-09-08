نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس ، اليوم الخميس تم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية في جمهورية ليبيا لعام 2022 الدور الأول برقم القيد في كافة المحافظات الليبية، حيث اكدت وزاره التربية والتعليم الليبية عن موعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية شهر أغسطس وسوف يتم الإعلان بشكل رسمي عبر الموقع الخاص في الوزارة يتمكن الطلبة على الحصول عليها بشكل سهل من خلال الرابط الإلكتروني.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد العلامات بشكل رسمي عبر مواقع الرسمية، والموعد الرسمي هو اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا وقد أخبرت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من التصحيح والفرد لجميع أوراق الطلبة حيث كان الموعد اليوم الخميس الساعة 10 صباحاً وتم اعلان الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية ليبيا 2022 الدور الأول

أوضح المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم في ليبيا عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وقال إن أحمد مسعود مدير المركز الوطني أن موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا سيكون يوم الخميس الموافق الساعة 10:00 وأكد أن وزاره التربية والتعليم انتهت من تصحيح كافة أوراق الاختبارات وجميع الطلبه وكان تصحيح على ثلاثة مراحل بدايه من مرحلة العد والفرز ثم مرحلة فرز الإجابة وبعد ذلك مرحلة جمع العلامات، مؤكدة الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الاعداديه 2022 من خلال الرابط التالي من هنا.

كيفية الاستعلام عن نتائج الإعدادية 2022 ليبيا برقم القيد

يمكن الاستعلام عن نتائج الإعدادية في كافة محافظات ليبيا برقم القيد من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلى منظومة الامتحانات الليبية من خلال الموقع الرسمي.

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2022.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم رقم القيد.

النقر على كلمة عرض النتيجة بشكل مباشر.

بينت وزارة التربية والتعليم أن النتائج الإعدادية في ليبيا لعام 2022 كانت مرضية للجميع ونسب النجاح والمعدلات هي أفضل من العام الماضي وأكلت الوزارة عن عملية التصحيح جرت بشكل دقيق للخروج بأفضل نتائج.