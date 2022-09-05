رابط سريع.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية الفترة الأخيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في كافة المحافظات بعد الإنتهاء من عملية تدقيق وتصحيح كافة الدرجات، كما وتم تفعيل رابط فحص النتائج بشكل الإلكتروني وذلك من خلال الإسم ورقم الجلوس، والجدير بالإشارة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام عالية مقارنة بالسنوات السابقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بينت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط خاص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني ، في كافة المحافظات، كما ويستطع الأن كافة الطلبة الإستعلام عن درجاتهم بكل سهولة من خلال الدخول الى موقع الوزارة وادخال كافة البيانات بشكل صحيح، كما ويمكن الإستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من هنا https://moe.gov.eg/.

الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

يمكن الإستعلام عن نتائح الشهادة الإعدادية الدور الثاني في جمهورية مصر بالاسم من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية

ثم قم بالضغط على الرابط التالي

أدخل كافة البيانات المطلوبة من الإسم الطالب ورقم الجلوس بشكل سليم

قم بالضغط على كلمة إظهار النتيجة

انتظر قليلا وسيتم عرض نتيجتك بشكل صحيح.

خطوات الحصول على نتيجة شهادة الإعدادية 2022

للاستعلام والتعرف علة نتيجة شهادة الإعدادية 2022، بشكل الإلكتروني عليك إتباع كافة الخطوات التالية بشكل صحيح لتتعرف على نتيجتك بشكل سليم.

تضغط على الرابط المركزي لـ وزارة التربية والتعليم.

تضغط على موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

ادخل اسم الطالب ورقم الجلس

الضغط على عرض النتيجة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 خلال تصريح لها يوم الإثنين الخامس من شهر سبتمبر وبينت فيه أنه بإمكان أي طالب التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 جميع المحافظات من خلال الدخول الى موقع الوزارة ن وادخال الاسم الثلاثي ورقم الجلوس.