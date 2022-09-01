نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا وزارة التربية والتعليم ليبيا imtihanat.com، ستعلن وزارة التربية والتعليم الليبية الفترة الاخيرة عن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا، وذلك في مطلع الشهر سبتمبر لعام 2022، بعد الغنتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق، وستكون نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق رقم المقعد.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ليبيا

ولا تزال نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 ليبيا قيد التحقيق فِيْ مختلف المناطق، وقد أعلن المركز الوطني للامتحانات أنه بعد استلام الوثائق يمر بثلاث مراحَلْ، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم الليبية النتيجة. سيتم فحص نتائج ليبيا 2022 وإجابات الطلاب من خلال الماسح الضوئي. بعد ذلك يتم جمع درجات جميع الطلاب والتحقق من النتيجة عبر رَابِطْ نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية 2022 imtihanat.com عبر الاتي

أولاً يجب على الطالب أو ولي الأمر دخول موقع نظام نتائج الامتحانات الليبية

ثانيًا بعد دخول الواجهة الرئيسية للموقع يجب على صاحب المصلحة كتابة رقم المقعد ورقم التسجيل فِيْ المكان المخصص له

ثالثًا تجد أمامه أيقونة عرض الدرجات والضغط عليها.

رابعًا أخيرًا ستظهر جميع الدرجات التي حصلت عليها فِيْ الاختبارات فِيْ جميع المواد التي تم فحصها.

نتيجة التاسعه الابتدائي ليبيا 2022

وبخصوص إعلان نتائج وزارة التربية والتعليم الليبية، أعلن مدير سوق الامتحانات الوطنية، أحمد مسعود، أن النتائج قد تظهر فِيْ اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل. بمجرد اكتمال تتبع المؤهلات والتحقق منها، يمكن استخراج نتيجة الجولة التاسعة الأولية لليبيا 2022 إلكترونيًا. كَمْا أوضحنا من قبل، من خلال موقع نظام الامتحانات imtihanat.com قام الموظفون بإحضار الأوراق من المراكز.

النتيجة الاعدادية 2022 ليبيا

من جهة أخرى، أفاد مدير المركز أنه سيتم معالجة جميع أوجه القصور فِيْ أوراق الطلاب الليبيين. على سبيل المثال، هناك صفائح معرضة لتشويه المياه أو ممزقة قليلاً. كَمْا تم منح المدارس متسعًا من الوقت لإدخال جميع درجات اختبارات الكَمْبيوتر والكتابة. لن تقبل المدارس التأخيرات، وبالتالي فإن كل مدير مدرسة ملزم بالامتثال للوقت المخصص لإعداد النتائج بمجرد الإعلان عنها رسميًا.

ينتظر الكثير من الطلبة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 على أحر من الجمر، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بعد الإنتهاء من كافة عمليات الصحيح وتدقيق كافة الدرجات، حيث سيتمكن الطلبة من التعرف على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.