نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالخطوات نتائج الصف الثالث الثانوي الأزهري

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022. شهدت محركات البحث منذ الصباح زيادة كبيرة جدا فِيْ طلاب الأزهر الشريف فِيْ الصف الثالث الثانوي وكذلك أسر من يستفسر عنها. نتائج ثانوية الأزهر 2022 خاصة بعد أن خرج أمس الأول فِيْ التخصص العلمي والأدبي. موقع الأزهرمع تهنئة أول طلاب وطالبات هاتفِيْا من فضيلة د. الأزهر المقدس الامام الاعظم احمد الطيب لهذا نكشف لكَمْ فِيْ هذا التقرير اسماء اول ثانويات الازهر وكيفِيْة التعرف عليها. نتيجة الصف الثالث ثانوية الأزهر 2022.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

حالة الترقب والقلق لأبنائنا وبناتنا الطلاب خلال الأيام الماضية الانتظار لنتيجة ثانوية الأزهر 2022ما الذي يحدد مستقبل الطالب فِيْ وجهته التالية من حيث الالتحاق بإحدى أفضل الجامعات، مثل الطب أو الهندسة أو العلوم أو غيرها من الجامعات التي تبحث عن طلاب متميزين. رَابِطْ نتائج الشهادة الثانوية الثالثة الأزهر والتي أعلنت عن بدء معرفة النتيجة اعتبارًا من 28 يوليو 2022.

أسماء أوائل طلاب ثانوية الأزهر 2022

رفع الإدارة الأزهر منذ ساعات الليل الماضية، كانت أسماء الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية فِيْ الصف الثالث الثانوي، وأسماء هؤلاء الطلاب على النحو التالي

اسم الرائد الأدبي الأول أزهري 2022

الاسم أميرة أسامة سعيد عبد المنجي من القاهرة.

المعهد الإمام عبد الحَلْيم محمود.

النسبة 98.73٪.

مجموع النقاط هُو 122.

الاسم العلمي الأول أزهري 2022

الاسم علاء احمد امين محمد حسنين.

المجاميع 149.

المعهد نموذج فؤاد خميس.

النسبة المئوية 99.80٪.

أول مكرر علمي أزهري 2022

يوسف احمد محمد ابو حسين.

المعهد نموذج طور سيناء.

النسبة المئوية 99.80٪.

المجاميع 149.

الاسم الأول أدبي أعمى أزهري 2022.

الاسم ريم عيسى عبد القادر البدوي.

المنطقة الغربية.

المعهد سمنود.

المجاميع 117.

نسبة النجاح 97.94٪.

إسم شعبة العلوم الإسلامية 2022

الاسم الحسن فتحي ابراهِيْم عبد الرحيم.

المحافظة الفِيْوم.

المعهد Ladies.

المجموع 120.

النسبة المئوية 98.41٪.

رَابِطْ لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

يتلقى الطلاب والطالبات حملة الثانوية الأزهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 اليوم الخميس 28 يوليو 2022 فِيْ تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ لإعلان النتيجة، كَمْا أعلن شيخ الأزهر الشريف، بعد موافقة نتيجة وكيل الأزهر د. رَابِطْ الازهر.

فِيْ الختام نتمنى لكَمْ كل التوفِيْق والنجاح والسداد، ونذكركَمْ أنه فِيْ حالة عدم قدرتكَمْ على تحديد هُويتكَمْ نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 فِيْ خطوات.