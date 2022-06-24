نتيجة الصف الثاني عشر 2022 الكويت بالرقم المدني نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية

نتيجة الصف الثاني عشر 2022 الكويت بالرقم المدني. مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر 2022 في دولة الكويت ، ازداد قلق وترقب أولياء الأمور ، بسبب الدور الذي تلعبه نتائج المرحلة الثانوية في تحديد الكلية التي سينضم إليها الطالب. وبمجرد انتهاء الطلاب من إجراء الاختبارات ، قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد اللجان المسؤولة عن عملية التصحيح. مراقبة أوراق الإجابة في جميع محافظات دولة الكويت مع متابعة سير العمل داخل هذه اللجان للتأكد من استكمال عملها وفق الخطة الزمنية التي تضعها الوزارة. قضاء 1443 الموافق 25 يونيو 2022.

نتيجة الصف الثاني عشر 2022 الكويت برقم مدني

طوال فترة الفحص ، لم يتم ملاحظة أي شكوى. يلتزم الجميع سواء الطلاب أو القائمين على أعمال الفحص بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا يصيب أحد أو ينشر أي عدوى. التزم الجميع بارتداء الكمامات واستخدام وسائل التعقيم بشكل مستمر ، ولم يتم رصد أي حالات غش في الفحوصات. الطلاب سواء باستخدام الهاتف المحمول أو حالات الغش بين الطلاب وبعضهم داخل لجان الامتحانات ، وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه فور إعلان النتائج غدًا سيفتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام ، ونحن سنشرح لك في الفقرة التالية من المقال كيفية الاستفسار عن نتيجة الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني

إذا اتبعت الخطوات التالية ، يمكنك الاستعلام عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

أولا ، اذهب إلى موقع الويب الخاص بك وزارة التربية والتعليم الكويتية .

. ثانيًا ، اضغط على رابط قائمة الطلاب.

ثالثًا ، أختار نتائج الطلاب.

رابعًا ، بالضغط على إحصائيات المدرسة ، يتم عرض المدارس التي أنهت النتيجة.

خامسا ، اكتب الرقم المدني للطالب.

سادسا اضغط على زر البحث حتى تظهر النتيجة.

يمكننا الاستفسار عن نتيجتك بمجرد إعلانها وإرسال جميع تفاصيلها إليك إذا تركت لنا تعليقًا في أسفل المقال برقمك المدني.