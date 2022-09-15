نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز، يحاول العديد من الشباب والشابات الحصول على فرصة عمل في احدى دول الخليج العربي، ولكن تشترط دول الخليج العربي ان يكون المتقدم لطلب العمل يملك نتيجة الكشف الطبي جامكا، ويحاول الان جميع الراغبين بالعمل او الحصول على عقد عمل في دول الخليج معرفة نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز، او طريقة الحصول على موعد للكشف الطبي جامكا.

ما هو كشف جامكا

كشف جامكا هو أحد الشروط الواجبة والموضوعة من قبل مجلس التعاون الخليجي لكل شخص يريد القدوم لاي دولة في المجلس بغرض العمل، وكشف جامكا هو كشف طبي شامل لجميع الامراض المنتشرة حول العام، وتم وضع شرط كشف طبي جامكا لحماية دول التعاون الخليجي من اي أمراض معدية وخطيرة التي تنتشر في جميع دول العالم، كوباء كورونا المنتشر في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم.

نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز 2022

بعد وضع دول مجلس التعاون الخليجي شرط الحصول على فحص طبي من أحد المراكز الطبية المعتمدة بما يسمى ” جامكا “، يحاول جميع الوافدين معرفة كيفية الحصول على نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز، ولمعرفة نتيجة الكشف الطبي جامكا يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز بالضغط هنا.

كتابة رقم الجواز في المكان المناسب له.

نقوم بتحديد الجنسية الخاصة بالمتقدم.

يظهر للمتقدم كود يجب عليه ان يقوم بكتابته.

الضغط على خيار Generate.

انتظار ظهور النتائج المرجوة.

كيفية حجز موعد للكشف الطبي جامكا

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول الذي يتم تقديم طلبات العمل فيها على مستوى العالم، وذلك بسبب قوة الاقتصاد في هذه البلدان، وللسفر الى احدى تلك الدول يجب ان يكون المتقدم حاصل على نتيجة الكشف الطبي جامكا، ويحاول جميع المتقدمين للعمل في هذه الدول معرفة طريقة الحجز للفحص الطبي جامكا، وللحجز يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بالصحة بمجلس التعاون الخليجي، وللدخول للموقع الرسمس اضغط هنا.

الضغط على خيار حجز موعد من الصفحة الرئيسية.

تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وفي المكان المناسب لهم.

القيام بستكمال خطوات التسجيل المطلوبة.

استلام تاريخ الحجز المحدد لك.

تقوم بطباعة ورقة الحجز.

نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز، قررت دول التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية عدم السماح بالدخول الى دلت الدول من قبل الوافديين للعمل في اراضيهم، الا بعد القيام بجلب نتيجة الكشف الطبي جامكا برقم الجواز، وهذا لحماية المواطنين والبلاد من اي أمراض اخرى منتشرة في العالم.