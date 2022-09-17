نتيجة الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامه، يعتبر معاش كرامة واحد من اكثر البرامج التي عملت على توفيرها الحكومة في الجمهورية العربية المصرية، ويعمل هذا البرنامج على توفير المعاش الكامل للأسر والعائلات الفقيرة في مصر، وهذا البرنامج يشمل كافة الأمور التي يحتاجها المواطن المصري، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من المواطنين في الجمهورية المصرية بالتعرف على نتيجة الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامه.

برنامج كرامة للتحويلات النقدية

برنامج كرامة للتحويلات النقدية الذي يهدف توفير المعاش اللازم للمواطنين في الجمهورية العربية المصرية، وهذا البرنامج عملت على تعزيز نفوس المواطنين في مصر كونه يقدم اليهم المعاش اللازم ومما يوفر نتائج الفحوصات الطبية بطريقة سهلة ومجانية لكافة المواطنين في مصر، وكان بداية هذا البرنامج في عام 2014 ميلادي لتعزيز الاقتصاد وطموح الحكومة التي تضمن الغاء دعم المنتجات .

كيفية الاستعلام عن نتيجة كشف الطبي في كرامة

عملت الحكومة في مصر على توضيح مجموعة من الطرق والخطوات اللازمة في عملية الاستعلام عن الكشوفات الطبية، وللاستعلام عن الكشوفات الطبية في كرامة علكي اتباع الخطوات التالية:

الولوج الى موقع المجالس الطبية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مباشرة .

تحديد ايقونة الاستعلام عن التقارير الطبية لمعاش التكافل .

ادخال كافة المعلومات للحصول على المعاش .

تحديد المكان والموعد جراء الفحوصات .

النقر على ايقونة استعلام .

سيظهر اليك جميع المعلومات الخاصة بالمستعلم .

المستندات المطلوبة للحصول على معاش كرامة

هنالك مجموعة من المستندات التي من خلالها يتم الحصول المواطن على معاش كرامة، وهذه المستندات تم توضيحها من قبل المجالس كرامة العليا وهي كالتالي:

صورة بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول .

بحث اجتماعي من مكتب شؤون الاجتماعية التابع اليه المتقدم .

استبيان بعدد افراد العائلة .

احضار تقرير طبي بالحالة الصحية الخاص بالمتقدم .

اصبحت نتيجة الكشف الطبي للحصول علي معاش كرامه واحدة من اكثر اهتمامات العديد من المواطنين في الجمهورية العربية المصرية، كونها واحدة من البرامج التي عملت على توفيرها الحكومة المصرية لكافة المواطنين.