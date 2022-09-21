نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2022، يترقب الكثير من المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى في مدينة سوهاج نزول نتائج المتقدمين حيث أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لان كافة النتائج المتقدمين لوظائق شركة المياه سيتم ظهورها عبر موقع الرسمي لشركة المياه في سوهاج، يوم الخميس 29 سبتمبر 2022.

نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى

أتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الاطلاع على النتائج من خلال موقع الشركة بسوهاج، الافتتاحية فِيْ الشركة وغيرها من التفاصيل الخاصة بها والإعلان عنها.

كَمْا يمكن الاطلاع على نتائج المتقدمين لشغل وَظْائِفْ شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2022 بسوهاج، من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، والذي يمكن من خلاله معرفة نتائج الامتحانات التحريرية وجميع المراحَلْ. . من المسابقة ويمكن عمل ذلك من خلال الخطوات التالية

دخول الموقع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج. انقر على نتائج الاختبار المكتوبة للطامحين فِيْ كفاءة الشركة. أدخل الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا فِيْ الحقل المقدم. انقر على كلمة البحث لعرض النتائج.

رابط نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب

ظهرت مؤخرا نتائج المتقدمين لوَظْائِفْ شركة المياه والصرف الصحي من الامتحانات التحريرية للمتقدمين التي عقدت بكلية التجارة جامعة سوهاج للوَظْائِفْ المعلن عنها لاخصائي موارد بشرية ثالث ومحاسب ثالث. أمين صندوق رابع، كاتب ورابع طابعة، منصب سائق خامس، سائق معدات ثقيلة خامس، مركز مشغل سادس، حرفِيْ سادس، ومراقب أمن.

تم الإعلان عن نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب في سوهاج الفترة الأخيرة عبر طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب، حيث يممكن الإستعلام عن نتيجة المتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى 2022 من خلال الرقم القومي الخاص بك.