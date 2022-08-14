لينك التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 ” علمي||tazalom.emis.gov.eg، نشرت وزارة التربية والتعليم لينك خاص لتقديم التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 ، والذي يأهل كافة الطلبة المظلومين من النتيجة تقديم طلب خاص بالمادة التي تظلم من خلالها بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ، وسنتطرق الى لينك التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزير التربية والتعليم الفترة الأخيرة طارق شوقي عن توفر رابط رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022، وسيستمر استقبال كافة التظلمات لمدة خمسة عشر يوم فقط، وينتهي يوم الخميس في الثامن عشر من شهر أغسطس لعام 2022، عن طريق موقع الوزارة الرسمي، بشكل إلكتروني، على أن يكون تقديم الطلب 300 جنيه مصري، للمادة الواحد.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2022

يمكن لكافة الطلاب والطالبات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 لاي مادة يشاء عن طريق لينك التظلمات، وفق الخطوات التالية:

تقديم طلب تظلم الثانوية العامة 2022، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم

يجب أن يتوجه الطالب الى مقر الكنترول الخاص بمدينة السادس من أكتوبر في الجزيرة

يلزم على الطالب إحضار ولي أمره في الموعد المحدد في الوزارة

يقدم الطالب البطاقة الشخصية، ويقدم ولي الأمر البطاقة الشخصية أيضا

راجع ورقة بابل لامتحانات الثانوية العامة وورقة الإجابة.

يكتب الطالب ملاحظاته على نموذج الشكوى ويوقع عليها.

لينك التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

صرح وزير التربية والتعليم أنه بعد تقديم طلب طلب تظلم عن طريق الرابط الذي تم إتاحته يجب الحضور الى مقر التقدير المركزي قي السادس من اكتوبر، الطالب وولي الأمر، وفق الموعد المحدد، ومن يختلف في ذلك فليس له حق التظلم، حيث كشف أنه يجب تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، ولتقديم طلب التظلم من خلال لينك التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 من هنا.

كشفت وزارة التربية والتعليم لينك خاص لتقديم التظلمات نتيجة تظلمات الثانوية العامة عم طريق الرابط tazalom.emis.gov.eg وفق خطوات وشروط محددة تم تحديدها من قبل الوزارة، ويجب كافة الطلبة الالتزام بها.