نتيجة تفيد الأهلي في مباراة الزمالك وبيراميدز .. ترقب أحمر

وينتظر الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، بعد تدهور مركزهم بالجدول.

تعثر جديد للأهلي أمام المقاولين العرب

تعثر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهم بعد ظهر السبت، ليخسر نقاطًا جديدة في الصراع على لقب الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه فريق كرة القدم الأول الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدًا الاثنين، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 28 من الدوري المصري.

ترتيب جدول الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة وله مباراة مؤجلة.

موقف الأهلي من فوز بيراميدز على الزمالك

سيناريو فوز بيراميدز على الزمالك هو الأفضل للأهلي، حيث سيتوقف توازن اللون الأبيض عند 63 نقطة، بينما سيصبح الرصيد السماوي 62 نقطة.

الجني الأحمر لديه 8 مباريات متبقية ومن المتوقع أن يحصل على 24 نقطة منها إذا فاز في جميع المباريات، لذلك ستصل نتيجته في النهاية إلى 79 نقطة.

موقف الأهلي من ارتباط الزمالك مع بيراميدز

التعادل هو ثاني أفضل سيناريو للأهلي، حيث سيحصل الثنائي على نقطة واحدة ورصيدهم 64 و 60 نقطة على التوالي.

في حال فوز الزمالك على بيراميدز فإن مركز الأهلي في جدول الدوري سيكون أكثر تعقيدا.

وفوق ذلك كله، فإن الأبيض في مستوى جيد ولم يخسر أي نقاط منذ المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاثنين.