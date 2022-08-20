نتيجة تقديم رياض الاطفال، ينتظر الكثير من أولياء الأمور نتيجة تقديم رياض الأطفال، ، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط خاص للاستعلام عن النتائج وذلك من خلال الرابط القومي، والذي يمكن أولياء الأمور من معرفة نتائج أبنائهم بطريقة سهلة والجدير بالذكر بان نسبة القبول نتيجة تقديم رياض الأطفال عالية لهذا العام، وسنتطرق الى نتيجة تقديم رياض الاطفال بالتفصيل.

نتيجة تقديم رياض الاطفال

بعد الإعلان عن الإغلاق عن باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال، تصدرت محركات البحث للبحث من قبل أولياء الأمور عن نتيجة تقديم رياض الأطفال،كما واعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن ظهور نتيجة رياض الأطفال في بعض المحافظات، والتي تمكن كافة أولياء الأمور الإطلاع عليها، ليتم التعرف على المدرسة التي تم قبول إبنه فيه ، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

خطوات معرفة نتيجة رياض الأطفال

هناك بعض الخطوات التي يجب اجرائها من قبل أولياء الأمور ليتم معرفة نتيجة رياض الاطفال لعام 2022، وذلك من خلال الدخول الرابط المخصص، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولا قم الدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم

قم بكتابة الرابط القومي الخاص بولي أمر الطالب

قم بكتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولي أمر الطالب

ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول

سيتم ظهور المدرسة التي ييتم قبول الطفل بداخلها.

رابط نتيجة تقديم رياض الاطفال

حددت وزارة التربية والتعليم قبل فترة رابط للاستعلام عن تقديم رياض الأطفال ، وذلك من خلال الرقم القومي الخاص بولي أمر الطالب، وعليك أولا الدخول الى رابط نتيجة تقديم رياض الاطفال من هنا، من ثم القيام بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بولي أمر الطالب فقط.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة عن ظهور نتيجة تقديم رياض الاطفال وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن لكافة أولياء الأمور البحث من خلال الرقم القومي الخاص بهم وكلمة المرور لتعرف على نتيجة قبول الطالب باسم المدرسة التي قبل فيها