نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من العام 2022 ، يجب أن يكون الأفراد على دراية بعواقب الحد من نتيجة تقليل الاغتراب لدى جميع الطلاب لعام 2022 ، خاصة بعد تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية ، لذلك يبحث طلاب المرحلة الثانوية عن الرابط في تداعيات الاغتراب للمرحلة الثالثة ومتابعة وزارة التربية والتعليم ، النتائج المتعلقة بالبحث العلمي في الحد من الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ، تابعوا معنا .

شروط تقليل الاغتراب

بين المجلس الأعلى للجامعات عن شروط وقواعد الاقتراب والتحويل في الكليات وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون التحويل في حدود الحد الادنى للقضاء وبالنسبه للمجلس الاعلى للجامعات.

التحويل غير المناظر باستفتاء الحد الأدنى للكلية يتمحور حول حدود النسبة المقررة.

يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ولا يوجد تحويلات ورقيه.

التحويل يكون مرة واحدة فقط.

يجب اجتياز اختبار القدرات لكي تستوفي شروط الاقتراب.

المفاضلة بين الطلاب تكون على أساس مجموع الدرجات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

يمكن الوصول إلى رابط صغير الاغتراب لعام 2022 إلى جميع الطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتمكن معرفة نتيجة تقليل الاغتراب عند ظهورها على الفور من خلال الضغط على الرابط التالي اضغط هنا

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

أعلنت وزاره التربية والتعليم نتيجة التقديم الاقتراب يوم الثلاثاء الماضي وانتهت يوم الإثنين وقد أعلن المجلس الأعلى الاتحاد الجامعات عن تقليل الاغتراب التي سوف يظهر خلال 24 ساعة ليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر لعام 2022 الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ومتابعة نتائج تقدير الاغتراب لمعرفة نتائجهم.

موعد نتيجة التقرير الاغتراب 2022

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الأخيرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/9 لعام 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني وقال المجلس الأعلى للجامعات إن نتيجة تقليل الاغتراب تأتي بأساس التحويل على عدد الأماكن المتاحة في الكليات المرغوب التحويل إليها بحيث إنها تصلح متاحة في حدود عشرة بالمئة من الأعداد الكلية للقبول في الكليات ويتم اعتماد درجات الطلاب في معدل الثانوية العامة واختيار الطلاب لتقليل الاغتراب.

تحدث وزير التربية والتعليم عن نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة من العام 2022 ، حيث إن سلسلة الإجازات ” انتهاء الاغتراب ” في الجامعات ستنتهي يوم الاثنين 19 سبتمبر الساعة 7:00 مساءً ، ويمكن لطلبة الثانوية العامة من العام 2022 بتسجيل الطلبات الخاصة بهم لانتهاء الاغتراب 220 .