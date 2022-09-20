نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، ينتظر جميع الطلبة الراغبين بالتسجيل في الثانوية الأزهرية لعام 2022م، نتيجة الاعلان عن تنسيق الثانوية الأزهرية في هذا اليوم، وسوف يتم معرفة النتيجة إلكترونيا، عن طريق المواقع التي اتاحت الازهر لهم الاعلان عن النتيجة، وهناك عدد كبير جدا من الطلبة الذين يبحثون بالوقت الحالي عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وهل سوف يتم قبولهم في الثانوية الأزهرية ام لا.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

تم الااعلان من قبل الازهر الشريف عن فتح باب التسجيل للتنسيق لطلبة الثانوية الازهرية الذين لم يحالفهم الحظ بالدور الاور، وكان بداية التسجيل في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، وتم اغلاق التسجيل في يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، وتم الاعلان اليوم عبر الروابط المتاحة للفحص عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

بعد الاعلان عن ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 من قبل ادراة الازهر الشريف، يحاول المئات من الطلبة المسجلين في الدور الثاني والذيم قامو بتقديم الاختبارات، لمعرفة نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية، ولمعرفة النتيجة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى الموقع الرسمي للتنسيق في الازهر الشريف عبر الضغط هنا.

ثم تقوم بإدخال جميع البيانات المطلوب ادخالها، من كلمة سر او رقم الجلوس وغيرها من البيانات.

ومن ثم سوف يظهر للمتقدم اسم الكلية او المعهد التي تم قبوله فيه.

يجب على كل شخص متقدم ان يقوم بحفظ بطاقة القبول او الترشيح الخاصة به.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر

يتمنى العديد من الطلاب في جمهورية مصر العربية وفي العالم الاسلامي اجمه ان يقومو بالانضام لاحد كليات الازهر الشريف، وهناك بعض الاوراق التي يتم طلبها عند التقدم بطلب الالتحاق بأحد كليات الازهر الشريف، ومن أهم الاوراق المطلوبة:

شهادة الميلاد

صورة عن الشهادة الثانوية.

ورق القبول للترشح للكلية المطلوبة.

ستة صور شخصية.

صور لبطاقة الهوية لولي أمر المتقدم او الطالب.

صورة شخصية للطالب بخلفية تكون بيضاء.

استمارة 2 جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، تم الاعلان اليوم عن ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022، وتم الكشف عن العلامات عن طريق مؤتمر صحفي، وعن طريق الموقع الرسمي للازهر الشريف على الانترنت، وهناك العديد من الطلبة الذين يحاولون معرفة نتيجتهم.