نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثانية tansik.digital.gov.eg بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 ، نتيجة تنسيق الازهري الدور الثاني 2022 انتظر الطلاب معهد الازهري رابط اعلان نتائج تنسيق الازهرية بفارغ من الصبر لمعرفة نتائج الدور الثاني ليتمكنوا الطلاب الالتحاق بالجامعات واستكمال لمسيرتهم التعليمية وبعد صدور اعلان رسمي من المعهد الازهري اليوم صباح تم اعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثانية عبر البوابة الالكترونية للمعهد الازهري الرسمية .

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

نشرت مؤسسة الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 المستندات المطلوبة فِيْ عملية التقديم فِيْ كليات جامعة الأزهر، بعد ظهُور نتيجة تنسيق ثانوية الأزهر – الأزهر، ووفقًا للسنوات السابقة فِيْ عمليات التقديم، نقدم لك عبر موقعنا على الإنترنت المستندات المطلوبة رسميًا للتقدم إلى كليات جامعة الأزهر، وهِيْ كالتالي

شهادة ميلاد آلية حديثة. عدد 4 صور من شهادة ثانوية الأزهر. تتم طباعة استمارة الترشيح من خلال موقع التنسيق. 6 نسخ من DNI + بطاقة ولي الأمر. عدد 8 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفِيْة بيضاء مع كتابة الاسم. تدريب جنديين من منطقة التجنيد الخاصة بك (للرجال). ملف بلاستيكي.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2022

وأعلنت إمارة الأزهر عبر موقع الأزهر 2022، أنه سيتم تحديد موعد لإعلان نتائج تنسيق ثانوية الأزهر، خلال مؤتمر صفحات يعقد هذا الأسبوع. بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة لعرضه، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونيةيشار إلى أن تنسيق الأزهر الشريف لطلاب المرحلة الثانية من شهادة الثانوية الأزهرية بدأ يوم الاثنين الماضي الموافق 12 سبتمبر 2022 وانتهى يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022. يتبع بعض الخطوات للحصول على النتائج كَمْا يلي

الدخولي في موقع التنسيق. مدخل خدمات التنسيق الثانوية الأزهرية. أدخل رقم المقعد وكلمة المرور. اكتب رمز التأكيد الذي يظهر على الشاشة. انقر فوق عرض النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح لإرسالها إلى الجامعة المرشحة.

ما هي توقعات تنسيق معهد الأزهر 2022-2023

وأتاح تنسيق الأزهر 2022 لطلاب محافظات شمال سناء وجنوب سيناء التسجيل في إحدى مناطق القاهرة أو الوجه البحرى على أن يكون الطالب بتنسيق الأزهر 2022 مؤهلًا للتقديم فى الوجه البحرى كمنطقة أولية في حالة تقديم بيانات الطالب الأساسية في وقت التسجيل للالتحاق بكليات تنسيق الأزهر 2022.

وعليه بعد الاعلان نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثانية tansik.digital.gov.eg بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 يتمكن الكطلاب بعد ظهور النتائج رسمي من التحاق بالكليات المتاحة حسب مناطق واختصاص المكاني للجامعات و اضاف مجدد المعهد بسماح للطلاب تغيير مكان تسجيل مسموح في الكليات المكاني بعد صدور النتائج وفق اجراءات معده من قبل الجهات المختصة في الشأن و عليه اصبح متاح جميع الطلاب التى ظهرت نتيجتهم وفق رابط نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية المرحلة الثانية باب التسجيل في الكليات الجامعية