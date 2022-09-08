نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الأن على موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg ،ينتظر عدد كبير من الطلبة إعلان النتيجة الخاصة بالطلاب والذي اقتربت بشكل كبير إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم ،وذلك حسب القرارات الأخيرة بتمديد عمليات التسجيل الى يوم الخميس عبر موقع التنسيق وبعض القرارات الخاصة بكيفية الحصول على النتيجة بسهولة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وبحسب ما أشار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فسيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 خلال ساعات فور الانتهاء من تنسيق المرحَلْة الثالثة التي سيتم تحديدها. لتوسيع. حتى الساعة 7 مساءً يوم الخميس 8 سبتمبر، ويمكن لجميع الطلاب خلال تلك الفترة التسجيل أو تغيير ترتيب رغباتهم، وسلط المسؤولون الضوء على الحاجة إلى الإسراع فِيْ استكَمْال عملية التسجيل المطلوبة. على الموقع للتنسيق والعناية بكتابة رغباتك بشكل صحيح.

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

من المنتظر فور انتهاء فترة التسجيل لتنسيق المرحَلْة الثالثة مساء اليوم الخميس أن يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني أعمال ترشيح الطلاب حسب درجاتهم للكليات والمعاهد الحكومية المتاحة للعام الدراسي 2022- 2023. على أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 بداية الأسبوع المقبل، وخلال مدة أقصاها 72 ساعة من نهاية فترة التنسيق للمرحَلْة الثالثة، سيتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على نتائجهم. ومعرفة المدارس المخصصة لهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور ورقم المقعد.

كَمْا يمكن للطلاب تسجيل تعديل رغباتهم فِيْ تنسيق المرحَلْة الثالثة حتى نهاية الفترة المقررة عبر الإنترنت من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.egيتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع التنسيق.

ثم أدخل كلمة المرور ورقم المقعد ورقم التأكيد.

ستظهر بيانات الطالب على الفور.

اضغط على زر الخطوة التالية للتحقق من البيانات.

يظهر رمز الاختيار والتعديل الذي تريده يحتوي على 75 طلبًا.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل جميع الرغبات، سيظهر للطالب قائمة بجميع الرغبات المسجلة، والتي يمكنهم بسهُولة تعديل ترتيبها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 الأن على موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg كما وشهدت بلاد مصر عدد من التطورات والتغيرات في المجال التعليمي ومنها تعيين الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم الجديد وبعض المنصات التعليمية الإلكترونية.