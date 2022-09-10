نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة وشروط تقليل الإغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني ،قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد والمواعيد الخاصة بالإجازات لكافة المراحل التعليمية ،بالإضافة الى مفاتيح التنسيق والقبول الخاصة بالتخصصات العلمية والفنية والأدبية للطلبة الناجحين في مرحلة الثانوية العامة.

رابط نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة 2022 للمدرسة الثانوية

نقدم لكَمْ أدناه الخطوات التي تساعد الطالب على تسجيل بياناتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي:

الدخول فِيْ الموقع الرسمي لوزارة التنسيق.

يتأكد الطالب من كلمة المرور الخاصة به، وهذا رقم شخصي يخصه.

يضمن التعليمات والأساليب الصحيحة لتسجيل بياناتك الخاصة، بما فِيْ ذلك “كلمة المرور ورقم المقعد”.

من خلال الرَابِطْ المخصص للتنسيق للمرحَلْة الثالثة يقوم الطالب بتسجيل رغباته وإدخال البيانات المطلوبة بعد الدخول على الرَابِطْ المخصص للتنسيق.

يسجل الطالب رغبته الأولى طالما أنها رغبته من خلال تنسيق الرغبات المتاحة للمرحَلْة الثالثة.

يتعين على الطالب تسجيل 75 رغبة محددة حسب موقعه الجغرافِيْ.

شروط الحد من الغربة لدورة البكالوريا الثالثة

نقدم فِيْ الفقرات السابقة نتيجة تنسيق المرحَلْة الثالثة 2022 والآن هناك العديد من الشُروطْ التي يمكن للطالب اتباعها فِيْ ضوء الشُروطْ التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتنسيق المرحَلْة الثالثة والدورة الثانية. شهادة البكالوريا فِيْما يتعلق بالانتقال من مدرسة إلى أخرى أو من جامعة إلى أخرى والشُروطْ الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، من بينها:

سيتم التحويل بالحد الأدنى من النسبة التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافِيْ.

النقل متاح ليوم واحد فقط.

التحويلات الورقية غير متوفرة.

الامتثال لشُروطْ إضافِيْة للمدرسة، مثل الامتحانات أو التنسيق الداخلي للمدرسة.

يعتمد التمييز بين الطلاب على الدرجات الإجمالية للطالب.

مواعيد نتائج تنسيقات المرحلة الثالثة للمدرسة الثانوية

واشاد مصدر مسؤول بالغرف المخصصة لتوجيهات مكتب التنسيق واستقبال الطلاب وحجم العمل وشكل تنسيقه وطريقة التنسيق بين العاملين فِيْه وتجهِيْزهم بالقدرات اللازمة. كل ما يليق بمكتب التنسيق وموظفِيْه، تحقيقا لمبدأ العدالة وإرضاء رغبات الطلاب وفق شُروطْ التنسيق المحددة، وتم التأكيد على أنه خلال 72 ساعة من الآن سيتم فتح الباب. للتنسيق كَمْا كان الحال فِيْ المرحَلْتين الأولى والثانية فِيْ ظل العمل المكثف لصالح الطالب والنظام بأكَمْله.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للثانوية العامة وشروط تقليل الإغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني كذلك أعلنت الوزارة عن القبول في الجامعات خارج البلاد والمنح التي تقدمها بالإضافة الى توفير الصفحات الإلكترونية للجامعات والكليات لسهولة وصول الطلبة اليهم.