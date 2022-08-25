نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، تنسيق المرحلة الثانية رقم الجلوس ، يبحث العديد من الاشخاص في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية عن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، وبعد ان تم الاعلان عن الانتهاء من التصحيح لمرحلة التنسيق الثانية قام العديد من الاشخاص بالبحث عن نتائجهم، وعبر هذا المقال سوف نتحدث عن نتائج التنسيق للمرحلة الثانية بشكل تفصيلي، وعليه سيتم ارفاق رابط الحثول على النتيجة عبر رقم الجلوس من الموقع الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

يبحث الكثير من الطلبة المتقدمين للمرحلة الثانية عن الكيفية الصحيحة لمتابعة النتائج الخاصة بهم، ومن خلاله سيتم ارفاق الرابط الخاص بالتحقق من النتائج للمرحلة الأولى، حيث أكدت وزارى التربية والتعليم المصرية وبقرار أصدره وزير التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح العلامات لطلبة مرحلة التنسيق الثانية في كافة التخصصات، ولمعرفة النتيجة الخاص بك عزيزي الطالب، ما عليك سوى الدخول الى الرابط الذي اتاحته الوزارة والقيام بوضع رقم الجلوس الخاص بك والبحث.

تنسيق المرحلة الثانية رقم الجلوس

يتم التنسيق للمرحلة الثانية برقم الجلوس من خلال رابط اتاحته وزارة التربية والتعليم المصرية للطلبة من خلاله يقوم الطالب بالدخول عن طريق رقم الجلوس الخاص به واليكم خطوات التسجيل:

يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الالكتروني التالي.

في الصفحة التي ستظهر يوجد خانة لوضع رقم الجلوس وخانة لأختيار المنطقة.

يقوم الطالب بوضع رقم جلوسه في المكان المحدد ويتجنب أي اخطاء في كتابة الرقم.

يتم اختيار المدينة الخاصة بالطلب.

الضغط على استعلام فتظهر النتيجة حسب رقم الجلوس.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ، تنسيق المرحلة الثانية رقم الجلوس

من المعلوم أن الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في مرحلة التنسيق الأولى يتم ادراج اسمائهم ضمن مرحلة التنسيق الثانية، فقد قام الطلبة الذين لم ينجحوا في المرحلة الأولى بالتسجيل في الرمحلة الثانية وتقديم الاختبارات، وتم الانتهاء من هذه المرحلة وتأتي بعد ذلك مرحلة الكشف عن النتائج عبر الموقع الخاص بالوزارة.

هناك العديد من الاستفسارات التي يقوم بها الطلبة للحصول على معلومات عن كيفية البحث عن مرحلة التنسيق الثانية عن طريق رقم الجلوس أو اسم المستخدم، وعليه فإن هذه الاستفسارات تم تقديمها في المقال أعلاه بكل وضوح وبإدراج الرابط الخاص بالعلامات.