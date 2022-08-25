نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022.. مؤشرات أولية قبل ساعات من الإعلان الرسمي، يحتاج العديد من الطلاب إلى معرفة تنسيق الجامعات العلمية 2022 ، خاصة بالنظر إلى الانخفاض الكبير في وتيرة إنجاز الفرع الأدبي لهذا العام ، وقد أعلنت وزاره التربية والتعليم الأردنية عن الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الأولى التي سوف تنتهي من رغبات التسجيل في الساعات القليلة حيث تتزايد معدلات البحث حول تنسيق الكليات لهذا العام.

تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية

تنسيق الكليات للمرحلة الثانية الشعبة الأدبية بحوالي أربعة وستين ألفا 51 طالبا حيث استمر التنسيق الخمسة أيام بعد إعلان موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب التسجيل منذ الخميس الماضي ومعدل الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية هي 55 % و 57 % تقريبا.

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية 2022

تنسيق الكليات الأدبية لعام 2022 جاء بنسبه كثيرة عن هذا العام، اختلاف التنسيق تدني نسبة النجاح بشكل واضح حيث يكون بدء التسجيل في المرحلة التالية قبل إعلان نتيجة التنسيق المرحلة الأولى لكي يتم تحديد الحد الأدنى للكليات المتوفرة للمرحلة الثانية.

تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية

الكليات المتوفرة في تخصص الأدبي 2022 للمرحلة الثانية جاءت على النحو التالي:

كلية الإعلام.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية التجارة.

كلية الألسن.

كلية الفنون.

كلية العلوم.

كلية حقوق.

كلية التربية.

كلية التجارة الإنجليزية.

خطوات التقديم لتنسيق الكليات الأدبية 2022

ممكن التقديم للمرحلة الثانية لكليات الأدبية 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشر على موقع التنسيق من هنا

كتابه رقم مقعدك وكلمه المرور الخاصة.

تسجيل رغبات الطالب مع مراعاة التوزيع الجغرافي

ينتظر الكثير من الطلاب حول المعدلات الأدبية التي يتمكن من خلال تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الحد الأدنى لمعدل القبول التي تجاوز 57 % حسب ما أعلنت به وزاره التربية والتعليم