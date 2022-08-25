رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 tansik.eg للاستعلام برقم جلوس الطالب، تعتبر نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 من أهم الأحداث التي ينتظرها الكثير من الطلبة في جمهورية مصر العربية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العالي، بالإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 وذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، في كافة المحافظات وذلك من خلال رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022

رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022

بدأ قبول رغبات الطلاب لتنسيق المرحَلْة الثانية يوم الخميس 18 أغسطس عبر الرَابِطْ على موقع التنسيق، وكان من المقرر إغلاق بوابة الدخول يوم الاثنين 22 أغسطس عند منتصف الليل.

إلا أن وزارة التعليم العالي قررت تمديد المَوعِد النهائي لاستلام طلبات المرحَلْة الثانية من الثانوية العامة 2022 لمدة يوم واحد، على أن يغلق باب استقبال رغبات الطلاب يوم الثلاثاء 23 مايو. أغسطس فِيْ الثامنة. الساعة بعد الظهر.

قد يستغرق الأمر 72 ساعة حتى تظهر نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية على رَابِطْ موقع الويب الخاص بالمرحَلْة الثانية، وستظهر النتيجة فِيْ موقع تنسيق المرحَلْة الثانية. tansik.eg.

وهُو نفس موقع “الموقع الإلكتروني التنسيقي” الذي يرغب فِيْ التسجيل للمرحَلْة الثانية 2022، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على رَابِطْ لنتيجة التنسيق للمرحَلْة الثانية بمجرد إعطاء وزارة التعليم العالي لمعرفة نتيجة التنسيق. .

معرفة نتيجة التنسيق للمرحَلْة الثانية 2022

يجب على الطالب إدخال رَابِطْ نتيجة تنسيق مرحَلْة 2022 واختيار مصدر شهادة “الثانوية العامة”.

ثم أدخل رقم مقعدك وكلمة المرور، لتظهر لك أوراق اعتماد الترشح للمدرسة التي تم قبولك فِيْها بالتنسيق للمرحَلْة الثانية من الثانوية العامة 2022.

بعد ذلك، تبدأ مرحَلْة تقليل التخلص، والتي تتم إلكترونيًا من خلال نفس الموقع، وفقًا للوائح التي وضعتها وزارة التعليم العالي.

مَتَّى تظهر نتائج تنسيق المرحَلْة الثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية لبكالوريا 2022 ستظهر، الخميس 25 أغسطس، على الموقع التنسيقي.

وبعد ذلك مباشرة، تبدأ مرحَلْة تخفِيْض الاغتراب، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها يوم الخميس، وبعدها يجب على الطالب طباعة بطاقة التقديم للجامعة الخاصة به من الموقع الإلكتروني والذهاب لتنفِيْذ الأوراق فِيْ الجامعة التي تم قبوله فِيْها. .

شُروطْ الحد من الاغتراب

إذا رشح الطالب فِيْ أي كلية خارج منطقته الجغرافِيْة أو خارج محافظته فِيْحق له تقليص منفاه إما إلى كلية معادلة لكليته أو إلى كلية غير معادلة.

إذا كانت الجامعة المرشحة لها جامعة مماثلة أو مماثلة فِيْ نفس المحافظة، فِيْحق له التقدم لتقليل الاغتراب بغض النظر عن درجة القبول فِيْ تلك الجامعة.

لكن إذا لم تكن حاضرًا، يمكنك تقليل نسبة المغتربين فِيْ كلية أخرى داخل محافظتك، طالما أن إجمالي القبول فِيْها يتناسب مع المجموع الذي حصلت عليه فِيْ المدرسة الثانوية.

يتقدم الطالب بطلب تخفِيْض الاغتراب من خلال الموقع مرة واحدة فقط ولا يوجد تخفِيْض فِيْ الاغتراب الورقي.

نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية.

يفترض أن يسجل 269202 طالبًا رغباتهم فِيْ تلك المرحَلْة، وهم مقسمون على النحو التالي

عدد الطلاب فِيْ الشعبة العلمية 223294 طالب وطالبة.

عدد طلاب الأدب 45908

المرحَلْة الثانية من الثانوية العامة 2022، من خلال رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية، تقبل الطلاب من المرحَلْة العلمية الحاصلين على 246 درجة فأكثر بنسبة 60٪، والطلاب الحاصلين على 238 درجة فأكثر. أي 58.05٪ من القسم الأدبي.

ومن بين الكليات المتاحة لطلاب المرحَلْة الثانية تنسيق 2022 توجد كليات الطب البيطري ومنها كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وكليات علوم الحاسب والمعلومات لشعبة العلوم وعلوم الرياضة .

هذا بالإضافة إلى معاهد التمريض التي تطلب من الطلاب اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يتمكنوا من التقدم إليها وإلا لن يتم قبولهم، وكذلك كليات التربية البدنية وكليات التجارة والآداب والمعاهد التكنولوجية وغيرها. .

نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 سيحدد مستقبل الكثير من الطلاب، مما جعل الكثير من الطلبة ينتظر نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 على احر من الجمر حيث قامت وزارة التعليم العالي بتفعيل رَابِطْ نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 tansik.eg ، ويمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال رقم الجلوس.