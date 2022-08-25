نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 tansik.digital.gov.eg برقم الجلوس عبر موقع الحكومة المصرية للتنسيق، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية عن الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية، وذلك يوم الخميس الخامس عشر من شهر أغسطس، وذلك عن طريق موقع الحكومة المصرية للتنسيقtansik.digital.gov.eg برقم الجلوس.

نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية.

توقعات نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية لطلبة التخصص العلمي والأدبي وهِيْ كالتالي

• الطب البيطري القاهرة 356.

• الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة 348

• القاهرة للعلوم 340.

• الألسن الأقصر 337.

• عين شمس للعلوم 336.

• علوم البنات عين شمس 332.

• آثار القاهرة 319.

• الذكاء الاصطناعي، كفر الشيخ، الرياضة 316.

• الفنون التطبيقية بني سويف 319.

• الحوسبة والذكاء الاصطناعي حَلْوان الرياضية 318.

• تعليم الزقازيق 312.

• 322 معهد بورسعيد الفني الصحي.

• تمريض المنوفِيْة شبين الكوم 332.

• علوم الأرض بني سويف 331.

• السويس للعلوم 333.

• الألسن سوهاج 334.

• هندسة بنها 335.

• السياسة والاقتصاد ببني سويف 339.

• علوم أسيوط 338.

• التكنولوجيا الصينية المصرية قناة السويس بالإسماعيلية 335.

• التخطيط العمراني القاهرة 323.

• آثار ولغات مطروح 316.

خطوات نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية

يمكنك متابعة نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية عبر الإنترنت من خلال تدوين اسمك ورقم مقعدك وهِيْ كالتالي

• اكتب من خلال محرك البحث كلمة “موقع تنسيق”.

• اضغط على الموقع.

• تسجيل حساب جديد.

• اختر كلمة “نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية”.

• اكتب اسمك الكامل فِيْ المكان المحدد بواسطة الموقع.

• اكتب رقم مقعدك ورقمك الوطني واختر محافظتك.

• اضغط على كلمة “Query”.

• ستظهر صفحة بنتيجة الطالب.

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق

يجب اتباع التعليمات البسيطة الخاصة بالرغبات التي يتم تسجيلها بنجاح من خلال الموقع وهِيْ كالتالي

• انقر على موقع تنسيق الرغبة.

• اكتب رقم مقعدك وكلمة المرور ورقم التأكيد.

• سيظهر لك الموقع معلومات الطالب.

• بعد ة المعلومات اضغط على كلمة “الخطوة التالية”.

• فِيْ حالة حدوث خطأ أثناء التسجيل، يجب الاتصال بـ 19468.

• سيظهر لك الموقع صفحة لتغيير رغباتك القديمة.

• بعد كتابة الرغبات النهائية يجب طباعة ورقة الترشيح وإرسالها إلى الجامعة التي يحددها مكتب التنسيق.

تم تفعيل رابط نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بعد الإعلان وزارة التعليم العالي، عن موعد نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية 2022، والجدير بالذكر بأن النتائج ستكون موجودة على الموقع tansik.digital.gov.eg برقم الجلوس.