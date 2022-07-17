وضحت وزارة التربية والتعليم في الجيزة عن موعد نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالجيزه على أن يكون الموعد في منتصف شهر يوليو الحالي، وكانت ق أغلقت أبوابها للتقديم في أوائل هذا الشهر، وقرت وزارة التربية والتعليم في امداد فترة التقديم الى مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات “التجريبيات” في بعض المحافظات على ان يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022 الجيزة

وضعت وزارة التربية والتعليم رابطا مباشرا للتقديم في رياض الاطفال للعام 2022 في مدينة الجيزة وللدخول الى الرابط من هنا، ويتمكن جميع أولياء الأمور من خلال ها الرابط تقديم الطلبات الخاصة برياض الاطفال، ووضحت مديرة التربية والتعليم أن التسجيل للأطفال في رياض الاطفال يقتصر فقط على أولياء الأمور، وأكدت ايضا أنه يجب على ولي الامر أن يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، مع الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ، مؤكدة أن الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

المستندات المطلوبة بملف التقديم لمرحلة رياض الأطفال بعد إعلان التنسيق 2022

هناك بعض الاوراق والملفات المطلوبة للتسجيل في مرحلة رياض الاطفال، والتي يتمكن من خلالها التسجيل في مرحلة رياض الاطفال ولن يكمن التسجيل الا من خلالها، ومن هذه المستندات ما يلي: