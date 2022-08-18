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نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم

كتب ibraheem HAJفي آخر تحديث
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية الفترة الأخيرة بوضع رابط عبر موقعها لمعرفة نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 ، كي يتمكن كافة أولياء الأمور من معرفتها، حيث تم وضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال، مما زادت عمليات البحث من قبل المهتمين حول رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن توفير نتيجة تنسيق رياض الأطفال بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • أولا يجب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا
  • ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر
  • ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بولي الأمر
  • و اخيرا قم بالنقر على تسجيل الدخول وسيتم ظهور المدرسة التي تم قبول الطفل فيها

الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال 2022-2023

يجب على ولي الأمر تقديم بعض الأوراق المطلوبة في تنسيق لرياض الأطفال، ويجب تسليمها الى المدرسة، ومن أبرز الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال:

  • ستة نسخ من صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 ويشترط أن يكون لونها باللون الأبيض
  • صورة عن بطاقة الرقم القومي
  • إثبات محل سكن الطفل في المربع السكني 
  • يجب توفير بطاقة التأمين الصحي للطفل ويلزم أن يكون عليها طوابع التأمين
  • توفير شهادة ميلاد للطفل الأصلية
  • حافظة بلاستيكية فيها المستندات.

شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022 – 2023

قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بوضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022، ومن أبرز هذه الشروط كتالي:

  • ألا يقل عمر الطالب عن أربعة سنوات
  • يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية
  •  التنسيق حسب القرار الوزاري الصادر برقم 154 بخصوص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم
  • سيتم الإعلان عن نتيجة قبول الطلبة، ويعد ذلك يجب أن يقوم ولي الأمر أن يذهب للمدرسة لتقديم الملف  الورقي.

أعلنت وزراة التربية والتعليم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، كما ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام تنسيق رياض الأطفال من خلال زيارة الموقع الرسمي.