نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية الفترة الأخيرة بوضع رابط عبر موقعها لمعرفة نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 ، كي يتمكن كافة أولياء الأمور من معرفتها، حيث تم وضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال، مما زادت عمليات البحث من قبل المهتمين حول رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن توفير نتيجة تنسيق رياض الأطفال بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا

ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر

ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بولي الأمر

و اخيرا قم بالنقر على تسجيل الدخول وسيتم ظهور المدرسة التي تم قبول الطفل فيها

الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال 2022-2023

يجب على ولي الأمر تقديم بعض الأوراق المطلوبة في تنسيق لرياض الأطفال، ويجب تسليمها الى المدرسة، ومن أبرز الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال:

ستة نسخ من صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 ويشترط أن يكون لونها باللون الأبيض

صورة عن بطاقة الرقم القومي

إثبات محل سكن الطفل في المربع السكني

يجب توفير بطاقة التأمين الصحي للطفل ويلزم أن يكون عليها طوابع التأمين

توفير شهادة ميلاد للطفل الأصلية

حافظة بلاستيكية فيها المستندات.

شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022 – 2023

قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بوضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022، ومن أبرز هذه الشروط كتالي:

ألا يقل عمر الطالب عن أربعة سنوات

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية

التنسيق حسب القرار الوزاري الصادر برقم 154 بخصوص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم

سيتم الإعلان عن نتيجة قبول الطلبة، ويعد ذلك يجب أن يقوم ولي الأمر أن يذهب للمدرسة لتقديم الملف الورقي.

أعلنت وزراة التربية والتعليم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، كما ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام تنسيق رياض الأطفال من خلال زيارة الموقع الرسمي.