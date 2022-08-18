نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وكافة الأوراق المطلوبة في التقديم، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية الفترة الأخيرة بوضع رابط عبر موقعها لمعرفة نتيجة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 ، كي يتمكن كافة أولياء الأمور من معرفتها، حيث تم وضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال، مما زادت عمليات البحث من قبل المهتمين حول رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال
أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن توفير نتيجة تنسيق رياض الأطفال بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا
- ثم القيام بإدخال الرقم القومي الخاص بولي الأمر
- ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بولي الأمر
- و اخيرا قم بالنقر على تسجيل الدخول وسيتم ظهور المدرسة التي تم قبول الطفل فيها
الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال 2022-2023
يجب على ولي الأمر تقديم بعض الأوراق المطلوبة في تنسيق لرياض الأطفال، ويجب تسليمها الى المدرسة، ومن أبرز الأوراق المطلوبة في التقديم تنسيق رياض الأطفال:
- ستة نسخ من صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 ويشترط أن يكون لونها باللون الأبيض
- صورة عن بطاقة الرقم القومي
- إثبات محل سكن الطفل في المربع السكني
- يجب توفير بطاقة التأمين الصحي للطفل ويلزم أن يكون عليها طوابع التأمين
- توفير شهادة ميلاد للطفل الأصلية
- حافظة بلاستيكية فيها المستندات.
شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022 – 2023
قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بوضع بعض شروط الالتحاق برياض الأطفال 2022، ومن أبرز هذه الشروط كتالي:
- ألا يقل عمر الطالب عن أربعة سنوات
- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية
- التنسيق حسب القرار الوزاري الصادر برقم 154 بخصوص الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم
- سيتم الإعلان عن نتيجة قبول الطلبة، ويعد ذلك يجب أن يقوم ولي الأمر أن يذهب للمدرسة لتقديم الملف الورقي.
أعلنت وزراة التربية والتعليم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022-2023 وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي، كما ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام تنسيق رياض الأطفال من خلال زيارة الموقع الرسمي.