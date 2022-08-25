نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2022 .. رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية الصناعية 2022، بعد ان تم الانتهاء من اختبارات التخصصات الفنية في الدور الثاني في التاريخ الحادي عشر من شهر اغسطس لعام 2022 قام العديد من الطلبة بالبحث عن موعد نتائج ظهور الدبلومات الفنية في التخصصات التي تم تقديم لها من التخصص الفرع التجاري والتخصص الفندقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كافة المعلومات التي تخص نتائج الدبلوم للدور الثاني في الدبلومات الصناعية، والتجارية والفندقية بإتاحة الرابط الذي قدمته وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2022

بعد ان تم اختبار الطلبة في الدورة الثانية للاختبارات الفنية، تم اختبار حوالي 25000 طالب وطالبة وهم الان في انتظار نتائج الدبلوم الفنية، في هذه الاثناء تم تصحيح ومراجعة كافه العلامات بعد التقدم للامتحان، وسوف تعلن مديريه التربية والتعليم المصرية عن اخراج نتائج الدبلومات الفنية عبر موقعها الالكتروني في اقرب وقت ممكن.

رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية الصناعية

عزيزي الطالب لمعرفة نتيجتك في الدبلوم الفنية، يمكنك معرفه النتيجة الخاصة بك للدور الثاني عبر موقع وزاره التربية والتعليم المصرية، وللدخول الى الموقع ولمعرفة علاماتك يجب عليك الولوج الى الرابط التالي ثم النقر على قائمه نتائج الدبلوم الفنية للدور الثاني 2022 وبعد ذلك تقوم باختيار القسم الذي قمت بالتقديم الامتحان فيه سواء كان قسم التجاري او الصناعي او الفندقي بعد ذلك سوف تظهر النتائج بشكل مباشر عن طريق التقدم برقم الجلوس.

نتيجة دبلوم صنايع الدور الثاني 2022 .. رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية الصناعية

لمعرفة نتيجة الدبلومة لتخصص الصنايع للدور الثاني لا بد من الدخول الى الموقع الالكتروني الذي اتاحته وزارة التربية والتعلم المصرية والذي من خلاله ستقوم بالدخول عبر رقم الجلوس الخاص بك أو الأسم رباعي، ومن ثم تقوم بالضغط على استعلام، ستظهر النتيجة الخاصة بك في صفحة جديدة تحمل معها كافة علامات المواد التي تم تقديمها.

بخبر من وزاره التربية والتعليم العالي في مصر فقد اكدت عن اخراج نتائج الدبلومات الفنية للعام 2022 حيث وصلت نسبه النجاح الى 91% ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتائجهم عبر الرابع الذي اتاحته وزاره التربية والتعليم المصرية.